Conductor a exceso de velocidad sufre aparatosa volcadura en la avenida Andrés Quintana Roo

Un conductor que circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la lateral de la avenida Andrés Quintana Roo, a escasos metros de la avenida Chamoy, perdió el control de su vehículo y terminó impactando una unidad que se encontraba estacionada.

Noticia Destacada Movilización de corporaciones de seguridad causa alarma entre vecinos de la Supermanzana 215 de Cancún

Tras el choque, el automóvil responsable volcó sobre la vía, generando movilización en la zona y afectaciones momentáneas a la circulación. El percance ocurrió en uno de los tramos cercanos al cruce de ambas avenidas.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para atender la situación y brindar apoyo ante el accidente. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de posibles personas involucradas ni sobre las causas exactas del hecho.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH