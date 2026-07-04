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Quintana Roo / Sucesos

Conductor a exceso de velocidad sufre aparatosa volcadura en la avenida Andrés Quintana Roo

Un automovilista perdió el control en la lateral de la avenida Andrés Quintana Roo, chocó contra un auto estacionado y volcó. Cuerpos de emergencia en el lugar.

Por Redacción Por Esto!

4 de jul de 2026

1 min

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Vuelca vehículo tras chocar contra unidad estacionada en la avenida Andrés Quintana Roo
Vuelca vehículo tras chocar contra unidad estacionada en la avenida Andrés Quintana Roo / Erick Díaz

Un conductor que circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la lateral de la avenida Andrés Quintana Roo, a escasos metros de la avenida Chamoy, perdió el control de su vehículo y terminó impactando una unidad que se encontraba estacionada.

Elementos de la Guardia Nacional participaron en el operativo.

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Tras el choque, el automóvil responsable volcó sobre la vía, generando movilización en la zona y afectaciones momentáneas a la circulación. El percance ocurrió en uno de los tramos cercanos al cruce de ambas avenidas.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para atender la situación y brindar apoyo ante el accidente. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de posibles personas involucradas ni sobre las causas exactas del hecho.

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JGH

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