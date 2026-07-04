Doblete con América consolida a Montserrat Saldívar; mantiene paso firme rumbo al Mundial Sub-20

La futbolista Montserrat Saldívar, integrante de las Águilas del América de la Liga MX Femenil, aseguró que la conquista del título de liga y de la Copa de Campeonas de la CONCACAF representó uno de los momentos más especiales de su carrera, luego del esfuerzo realizado por todo el plantel.

“El campeonato con el América es una felicidad inexplicable, porque es algo que estuvimos buscando mucho tiempo y por lo cual trabajamos muy duro, por lo que me siento feliz y satisfecha, porque logramos el cometido y nos lo merecíamos”, expresó la seleccionada nacional, al recordar el título obtenido tras vencer a Rayadas de Monterrey.

Saldívar llegó puntual a la entrevista realizada en la cancha de futbol nueve de la Región 95, donde dio sus primeros pasos en este deporte. Al reencontrarse con ese espacio, fue recibida con admiración por varias personas que la vieron crecer como jugadora y con quienes convivió antes de iniciar la charla.

Noticia Destacada Cancún FC vence 1-0 a Toluca con gol tempranero de “Colo” Rodríguez

“Yo jugué en esta cancha, pero empecé a jugar a los cuatro años de edad con la profesora Wendy en Soccermania y como a los 10 años surgió una oportunidad con el profesor Chava e inicié en el Colegio Valladolid”, recordó.

La atacante también habló sobre los conjuntos en los que se formó durante su infancia y adolescencia. “Los principales equipos fueron Soccermania con la profesora Wendy, el Colegio Valladolid con el profesor Chava y la selección de Quintana Roo con el profe Jarocho”, explicó.

La goleadora señaló que desde pequeña tuvo claro cuál era su mayor objetivo: responder al esfuerzo realizado por sus padres para impulsarla en su carrera deportiva.

De la Región 95 al América: la historia de Montserrat Saldívar

“Mi sueño era cumplir la promesa que les hice a mis papás. Ellos trabajaron conmigo y me llevaron a todas las oportunidades que existieron; siempre buscaron la manera y nunca nos rendimos. Aquí estamos haciendo lo que más me gusta, que es jugar futbol”, comentó.

Aunque ha alcanzado importantes logros, reconoció que todavía tiene metas por cumplir. “Siento que aún me falta mucho por recorrer y siempre habrá metas y sueños nuevos por cumplir”, expresó la integrante del Tricolor.

Durante su visita, niñas y jóvenes de equipos femeniles de la liga sabatina de la Región 95 aprovecharon para acercarse a la futbolista, saludarla y tomarse fotografías con ella.

Al hablar sobre la conquista de la Copa de Campeonas de la CONCACAF, destacó el nivel del Washington Spirit, rival al que derrotaron para quedarse con el trofeo.

Montserrat Saldívar celebra títulos con América y CONCACAF

Respecto a la Bota de Oro y el Balón de Oro que obtuvo como Máxima Goleadora y Mejor Jugadora del Premundial Sub-20 de la CONCACAF, confesó que recibió ambos reconocimientos con orgullo, aunque también con sentimientos encontrados por no haber conseguido el campeonato.

Sobre la lesión que la mantuvo fuera de las canchas durante un mes, explicó que representó un reto emocional, aunque nunca perdió el enfoque en su recuperación.

Finalmente, habló de los objetivos para la siguiente temporada, entre ellos conquistar el bicampeonato con América y llegar en óptimas condiciones al Mundial Sub-20.