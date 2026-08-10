Pescadores de Sinanché viven momentos de terror tras volcar su lancha en altamar

El inicio de la temporada de captura de pulpo estuvo a punto de terminar en tragedia para una cuadrilla de pescadores originarios de Sinanché, luego que una repentina turbonada volcó su embarcación en altamar, dejándolos a la deriva.

El incidente ocurrió a las 17:00 horas, a unas cinco millas náuticas de la costa de San Crisanto, donde los hombres de mar efectuaban sus labores habituales a bordo de una lancha de aproximadamente 25 pies de eslora.

De manera repentina, un fuerte frente de viento acompañado de intensa marejada golpeó la zona y sorprendió a los pescadores, quienes no tuvieron oportunidad de ponerse a salvo. La fuerza de las ráfagas ocasionó que la embarcación volcara por completo, arrojó a sus tripulantes al agua.

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La emergencia fue advertida por pescadores de otra embarcación que estaban cerca, también capturando pulpo. Al percatarse que sus compañeros estaban en peligro, se acercaron para rescatar a todos los afectados.

Tras ponerlos a salvo, los pescadores también trabajaron para asegurar la lancha siniestrada y remolcarla, con el objetivo de evitar que se hundiera o fuera arrastrada por las corrientes marinas. Cuando llegaron a la costa de San Crisanto se confirmó que todos estaban en buen estado de salud. Únicamente presentaban crisis nerviosa debido al peligroso momento que enfrentaron en altamar.

El accidente vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los hombres de mar durante la temporada de captura de pulpo, una de las principales actividades económicas de Yucatán, particularmente ante los cambios repentinos en las condiciones meteorológicas que suelen registrarse en aguas del Golfo de México.

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La solidaridad entre los propios pescadores permitió que este incidente quedara únicamente en un gran susto y daños materiales, sin que se registraran pérdidas humanas.

Hacerse a la mar para las labores de pesca, de cualquier tipo, ahora está la de pulpo, representa un riesgo, más cuando los que se dedican a eso no tienen conocimiento de acciones para actuar en situaciones imprevistas, como la volcadura de una embarcación; peor aún cuando no saben nadar, de los cuales hay muchos casos, pero la necesidad puede más.

A propósito de esta época de captura del mulusco, que empezó el sábado pasado, algunos de los ribereños se quejan que aún no les es redituable, pues invierten más en combustible y carnada.