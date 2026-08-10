¿Campeche a Mérida en auto, autobús o Tren Maya? Esto tarda el viaje y cuál conviene más

Viajar de San Francisco de Campeche a Mérida, Yucatán, es uno de los trayectos más frecuentes entre ambas entidades de la Península. La cercanía entre las dos capitales permite realizar el recorrido en unas cuantas horas y actualmente existen distintas alternativas: automóvil particular, autobús, Tren Maya y transporte privado; mientras que el avión, aunque podría parecer una opción rápida, no resulta práctico debido a que no existen vuelos directos entre ambas ciudades.

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La distancia entre Campeche y Mérida ronda los 170 a 180 kilómetros por carretera, dependiendo del punto exacto de salida y llegada. El recorrido en automóvil suele tomar aproximadamente dos horas con 10 minutos a dos horas y media, aunque el tiempo puede aumentar por tránsito, obras, condiciones meteorológicas o paradas durante el trayecto. Una estimación reciente ubica el recorrido en 177 kilómetros y alrededor de dos horas con 11 minutos.

Automóvil: la alternativa más rápida y flexible

Para quienes cuentan con vehículo propio, viajar por carretera es generalmente la opción más rápida para trasladarse de Campeche a Mérida. El recorrido se realiza principalmente por la Carretera Federal 180, que conecta directamente ambas capitales.

El tiempo aproximado es de 2 horas con 10 minutos a 2 horas con 30 minutos y la principal ventaja es la libertad para elegir la hora de salida y llegar directamente al destino final sin depender de terminales.

El gasto dependerá principalmente del rendimiento del automóvil y del precio de la gasolina. Como referencia, para un recorrido cercano a 177 kilómetros un vehículo podría consumir alrededor de 15 litros de combustible, aunque esta cantidad varía considerablemente según el modelo, velocidad y rendimiento.

Para conocer costos y condiciones antes de salir, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene la herramienta Traza tu Ruta, que permite calcular distancias, tiempos, combustible y posibles costos carreteros.

Autobús: práctico para llegar directamente a Mérida

Otra de las opciones más utilizadas es el autobús. Existen servicios entre Campeche y Mérida durante el día y la noche, particularmente mediante ADO y otras modalidades de transporte terrestre.

Dependiendo del servicio y la terminal de llegada, el recorrido puede tomar aproximadamente entre dos y tres horas. Plataformas de transporte consultadas muestran opciones desde alrededor de una hora con 15 minutos hasta dos horas con 46 minutos, mientras que otros itinerarios calculan alrededor de tres horas.

Una de sus principales ventajas es que permite viajar de terminal a terminal sin manejar, además de contar con numerosas opciones de salida. Para quien viaja solo y busca comodidad sin utilizar automóvil, el autobús representa una de las alternativas más prácticas.

Los precios cambian según el horario, anticipación, tipo de servicio y promociones disponibles, por lo que es recomendable consultar el costo al momento de comprar. ADO mantiene la venta anticipada de boletos y promociones sujetas a disponibilidad.

Tren Maya: una alternativa turística entre Campeche y Mérida

El Tren Maya también permite realizar el trayecto entre Campeche y Yucatán. Los pasajeros pueden abordar en la Estación Tren Maya San Francisco de Campeche, ubicada en las inmediaciones del Periférico Pablo García y Montilla.

El punto que debe considerar el viajero es que en Yucatán el servicio utiliza la estación Mérida Teya, ubicada fuera del Centro Histórico de Mérida, por lo que al tiempo ferroviario debe añadirse el traslado desde la estación hasta la zona de la ciudad a la que se dirige el pasajero.

Por ello, aunque el Tren Maya ofrece una experiencia diferente y puede resultar atractivo para turistas o personas que desean conocer el sistema ferroviario, no necesariamente representa la alternativa más rápida para un viaje de centro a centro. El sitio oficial del Tren Maya mantiene disponibles sus horarios y la compra de boletos para consultar las corridas vigentes.

Taxi, vehículo privado o traslado contratado

También es posible contratar un taxi, automóvil con conductor o servicio de traslado privado entre ambas ciudades. En condiciones normales, el tiempo es similar al de viajar en automóvil particular, aproximadamente dos horas y media, con la ventaja de poder solicitar un traslado prácticamente de puerta a puerta.

La desventaja es el precio. Una estimación de viaje coloca un taxi entre Campeche y Mérida alrededor de 1,900 a 2,300 pesos, aunque el costo real dependerá del prestador, lugar de recogida, destino y horario.

Para familias o grupos de varias personas, un servicio privado puede ser más conveniente si el costo se divide entre los pasajeros, especialmente cuando se transporta equipaje o se requiere llegar directamente a un hotel, hospital, aeropuerto o domicilio.

¿Se puede viajar en avión de Campeche a Mérida?

Aunque ambas ciudades cuentan con aeropuerto, actualmente no existen vuelos comerciales directos entre Campeche y Mérida. Las opciones disponibles requieren conexiones, lo que convierte al avión en una alternativa considerablemente más lenta y costosa para recorrer una distancia de apenas unos 170 kilómetros.

Los buscadores de vuelos consultados para 2026 no muestran vuelos sin escalas entre los aeropuertos de Campeche (CPE) y Mérida (MID); incluso los itinerarios más rápidos con conexión pueden superar las cinco horas.

Por esta razón, viajar en avión no resulta recomendable para trasladarse únicamente de Campeche a Mérida.

¿Cuál es la mejor forma de viajar de Campeche a Mérida?

La respuesta depende de las necesidades del pasajero. En automóvil particular se obtiene generalmente el menor tiempo de traslado y mayor libertad, con un recorrido cercano a dos horas y media. Para una persona que viaja sola y no quiere conducir, el autobús ofrece uno de los mejores equilibrios entre costo, disponibilidad y facilidad para llegar a la ciudad.

El Tren Maya es una alternativa atractiva para quien busca la experiencia ferroviaria, aunque se deben sumar los traslados hacia y desde las estaciones. Un taxi o transporte privado destaca por la comodidad de viajar de puerta a puerta, pero su costo es considerablemente mayor.

En términos generales, para un viaje práctico entre ambas capitales, automóvil y autobús continúan siendo las opciones más convenientes, mientras que el Tren Maya puede resultar una alternativa para quienes priorizan la experiencia del recorrido sobre el menor tiempo total.

Campeche-Mérida: ¿cuánto tarda cada opción?

La elección final del transporte dependerá de si el pasajero prioriza el tiempo, el costo o la experiencia del viaje. / Especial

Así, para quienes planean viajar entre Campeche y Mérida durante 2026, la elección dependerá principalmente del presupuesto, número de pasajeros y destino final. Si la prioridad es llegar rápidamente, el automóvil tiene ventaja; si se busca ahorrar y evitar conducir, el autobús se mantiene como una de las opciones más prácticas.

JGH