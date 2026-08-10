La Casa de los Famosos México: Ernesto Laguardia y Karina Torres se besan de forma apasionada

La noche de ayer, se llevó a cabo la segunda gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’, una noche llena de grandes sorpresas y una celebración que pocos esperaban.

Recordemos que poco a poco las tensiones entre los famosos han comenzado a salir y los conflictos cada vez son más evidentes, así como las buenas relaciones que se van formando y las alianzas que ya apuntan a llegar a las semanas finales.

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Ernesto Laguardia y Karina Torres sorprendieron a los fans

En esta ocasión Ernesto Laguardia, sorprendió al público al revelar que podrá estar una semana más en el proyecto gracias al apoyo del público, pero su emoción por estar salvado fue tanta, que el actor y conductor se besó de forma inesperada con Karina Torres.

Cuando se dio a conocer que el famoso regresaba con el resto de sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos México', muchos de ellos celebraron este momento tan especial. En medio de la emoción, Cynthia Klitbo le recordó que todavía tenía que cumplir una promesa a sus fans.

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Pero eso no fue todo, ya que Karina Torres no dudó en comentarle que habían acordado darse un beso si el actor seguía en la competencia, por lo que tuvo que pagar una de sus dos deudas.

El momento estuvo lleno de mucha diversión, pues Ernesto Laguardia y Karina Torres se observaron fijamente y se besaron, lo que ocasionó mucha emoción entre los otros famosos que estaban alrededor.

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