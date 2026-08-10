Maltrato animal puede derivar en cárcel y multas en Campeche

De nueva cuenta, se registró otro presunto caso de maltrato animal, se difundieron imágenes de un perro amarrado en el exterior de un domicilio, sin protección ante el sol y la lluvia, además de otros dos animales que permanecían sobre el techo del mismo predio.

Ante ello, fue realizada una denuncia a través del número de emergencias 911, por lo que las autoridades iniciaron las acciones correspondientes para verificar las condiciones en que se encontraban los animales. La situación derivó en la integración de una carpeta de investigación por la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas.

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El vicefiscal Alexandro Brown indicó que los agentes de la Policía Ministerial adscritos a dicha Vicefiscalía acudieron al domicilio señalado a verificar la denuncia. Los elementos se presentaron en el lugar para constatar las condiciones de los perros y tomar las medidas correspondientes ante el posible delito de maltrato animal.

Como resultado de la intervención, los tres perros fueron colocados dentro del domicilio para evitar que continuaran expuestos a las condiciones climáticas. Las autoridades indicaron al propietario que el caso tendrá seguimiento, debido a que existe una investigación en curso.

La autoridad ministerial informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación. Como parte del procedimiento, se contempla la ratificación de la denuncia y la presentación del caso ante el Juez de Control, con el propósito de que se determine lo conducente conforme a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el maltrato animal puede ser sancionado con multas de 12 mil a 22 mil pesos, además de penas de prisión de seis meses a tres años, según las circunstancias y la legislación aplicable.