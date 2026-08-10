Pareja roba un anillo de oro en Tizimín y queda grabada por cámaras de seguridad

Los comercios de la Ciudad de Reyes, en especial los dedicados a la venta de joyas, mantienen un estado de alerta preventiva tras el robo de un anillo de oro registrado en un local ubicado cerca del mercado municipal, hecho que presuntamente fue cometido por una pareja que ya estaría siendo señalada por delitos idénticos en localidades vecinas de la zona Oriente del estado.

Los hechos tuvieron lugar cerca del mediodía cuando una pareja ingresó al establecimiento con la fachada de clientes interesados en adquirir piezas de oro.

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De acuerdo con el relato de la encargada del local, los individuos actuaron con una estrategia coordinada desde el primer momento: mientras la mujer solicitaba ver varios collares y preguntaba sobre precios, medidas y diseños para desviar la atención del personal, el hombre se acercó al mostrador donde se exhibía el anillo en cuestión y sustrajo la pieza sin levantar sospechas.

Una vez que la pareja abandonó el local sin realizar ninguna compra, la encargada procedió a ordenar las piezas y fue entonces cuando advirtió la falta del anillo. Al revisar inmediatamente las cámaras de vigilancia del establecimiento, se confirmó el robo, ya que en las imágenes se aprecia claramente al hombre acercarse disimuladamente al mostrador y apoderarse de la joya mientras su acompañante mantenía la conversación con la empleada.

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Los afectados señalaron que, al compartir las imágenes con otros comerciantes del ramo en la región, recibieron reportes coincidentes con robos ocurridos en los últimos días en Valladolid, donde se utilizó exactamente el mismo procedimiento de distracción y las características de los involucrados coinciden plenamente con la pareja que visitó su local.

Inmediatamente después de confirmar los hechos, los propietarios del negocio acudieron a las oficinas de la Policía Municipal de Tizimín para presentar la denuncia formal y entregar las copias de las grabaciones que sirven como evidencia.