Bélgica controla el mayor incendio forestal en un siglo tras siete días de combate; afectó 3 mil hectáreas

El mayor incendio forestal registrado en Bélgica en un siglo fue declarado bajo control este jueves, después de siete días de trabajos continuos por parte de cientos de bomberos y equipos de emergencia en la reserva natural de Hautes Fagnes, ubicada en el este del país.

Las autoridades locales informaron que las llamas ya no deberían extenderse, siempre que no se produzca un cambio importante en las condiciones meteorológicas o algún otro factor inesperado que reactive el fuego.

La emergencia dejó una superficie de aproximadamente 3 mil hectáreas afectadas, equivalente a cerca de la mitad del territorio de Manhattan, con daños en turberas, zonas de pinos y senderos utilizados por excursionistas.

¿Dónde ocurrió el incendio forestal de Bélgica?

El fuego se concentró en la reserva natural de Hautes Fagnes, una zona cercana a la frontera con Alemania.

Los equipos de emergencia enfrentaron condiciones complicadas durante varios días debido a fuertes vientos y a la elevada temperatura del terreno. Incluso se reportó un pequeño tornado en una localidad situada fuera del parque.

Noticia Destacada Incendios forestales en Alemania ponen en alerta a varias regiones; Merz agradece labor de equipos de emergencia

Durante la noche, los bomberos consiguieron controlar distintos rebrotes y reforzaron las tareas de contención, principalmente en las zonas donde todavía existía riesgo de propagación.

Siete aeronaves apoyaron las labores de combate

Para atender la emergencia se desplegaron siete aeronaves procedentes de Alemania, Noruega, Bélgica y Suecia, encargadas de realizar descargas de agua sobre el perímetro quemado y sus alrededores.

Aunque parte del apoyo aéreo había tenido que permanecer en tierra por el mal tiempo, las operaciones se retomaron cuando mejoraron las condiciones.

Por la noche, drones de protección civil asumieron la vigilancia de la zona para detectar posibles reactivaciones.

Bomberos permanecerán durante semanas en Hautes Fagnes

Pese a que el incendio ya fue controlado, las autoridades advirtieron que las labores no han terminado.

La temperatura del suelo continúa siendo muy elevada y será necesario mantener tareas de riego y enfriamiento durante semanas o incluso meses para evitar nuevos focos.

Unos 350 bomberos y miembros de servicios de emergencia siguen desplegados, junto con agricultores que han colaborado desde el inicio de la emergencia.

One of the largest wildfires in eastern Belgium has currently come under control. Local authorities said, according to Reuters.



The fire has ravaged the nature reserve of Hautes Fagnes since Friday, and more than 100 firefighters have fought against the flames, the BBC said.… — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) August 20, 2026

Habitantes regresan a sus hogares

Las órdenes de evacuación fueron levantadas desde el miércoles, lo que permitió el regreso de habitantes de varias aldeas belgas y de una localidad cercana a la frontera con Alemania.

Las autoridades mantendrán la vigilancia permanente en la zona mientras continúan las labores para asegurar que el incendio quede completamente extinguido.

IO