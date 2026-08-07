Ejidatarios de Sabidos amenazan con bloquear carretera federal si no reciben pago por terrenos de Kohunlich

Ejidatarios pertenecientes al ejido Sabidos advirtieron que podrían bloquear la carretera federal a la altura del kilómetro 19, vialidad que conecta al sur de Quintana Roo con la zona norte del estado y con el vecino estado de Campeche, en caso de no obtener respuestas satisfactorias a su histórica demanda de pago por concepto de la expropiación de los terrenos que ocupa la zona arqueológica de Kohunlich.

De acuerdo con lo informado, los pobladores permanecen a la espera de que concluya una reunión sostenida por una comitiva de ejidatarios en la Ciudad de México, que se lleva a cabo en conjunto con la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, y en la que se busca alcanzar acuerdos definitivos con autoridades federales y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en torno a la indemnización correspondiente.

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Mientras tanto, en la zona del conflicto se mantienen presentes tanto autoridades estatales como federales, ante la expectativa generada por el vencimiento de la fecha límite establecida para realizar el pago, compromiso que finalmente no fue cumplido, lo que ha generado un ambiente de tensión entre los inconformes.

Cabe destacar que la deuda en cuestión asciende a 60 millones de pesos, monto que las autoridades correspondientes adeudan a los ejidatarios desde hace más de cinco décadas, por concepto de las 196 hectáreas de terreno donde actualmente se asienta la zona arqueológica de Kohunlich, uno de los sitios prehispánicos más representativos de la región sur del estado.

Los afectados lamentaron que, a lo largo de estos más de 50 años de espera, un número considerable de ejidatarios haya fallecido sin haber recibido jamás el pago correspondiente por sus tierras, situación que ha sido heredada de generación en generación dentro de las familias del ejido sin que hasta el momento exista una resolución favorable a sus intereses.

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En este contexto, los pobladores de Sabidos reiteraron su exigencia de obtener una respuesta favorable y un acuerdo definitivo respecto a la indemnización de los terrenos, advirtiendo que, de no registrarse avances concretos en las negociaciones que actualmente se desarrollan en la capital del país, no descartan retomar acciones de protesta, entre ellas el bloqueo carretero, como medida de presión ante las instancias correspondientes.

El desenlace de las conversaciones sostenidas en la Ciudad de México resultará determinante para definir el rumbo de la movilización, en un conflicto que mantiene en vilo a un tramo carretero de vital importancia para la conectividad entre el sur de Quintana Roo, el norte de la entidad y el estado de Campeche.