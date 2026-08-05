Jornada Nacional de Reforestación 2026: México plantará 6.6 millones de árboles en un día

El Gobierno de México realizará el próximo domingo 9 de agosto la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una movilización ambiental que contempla la plantación de más de 6.6 millones de árboles y plantas en todo el país.

La estrategia fue presentada este miércoles 5 de agosto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el ejercicio participarán dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, comunidades agrarias, universidades, organizaciones sociales y personas voluntarias.

Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura, informó que las actividades se desarrollarán en los 32 estados, 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios. La intervención cubrirá alrededor de 32 mil hectáreas y contará con la participación de 235 mil 997 personas.

¿Dónde será la Jornada Nacional de Reforestación?

Las plantaciones se realizarán en bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, manglares, matorrales, pastizales y zonas urbanas.

El programa contempla trabajos en 37 áreas naturales protegidas y 17 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Cada entidad definirá sitios prioritarios y utilizará especies adecuadas para sus condiciones climáticas y ambientales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que participará en Puebla junto con el gobernador Alejandro Armenta. La actividad se realizará en el Parque Nacional Izta-Popo.

Gobernadores de Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Durango, Estado de México, Colima, Oaxaca, Morelos y Guanajuato también anunciaron acciones en sus respectivos territorios.

¿Por qué es importante reforestar en México?

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que cerca de 70% del territorio mexicano tiene algún tipo de cobertura forestal, entre bosques, selvas, manglares y matorrales.

Sin embargo, el país pierde casi 204 mil hectáreas cada año por cambios de uso de suelo, ganadería, construcciones y otras actividades. A esto se suman los daños provocados por incendios, plagas, enfermedades y tala ilegal.

#MañaneraDelPueblo. El próximo domingo 9 de agosto se realizará en las 32 entidades la Jornada de Reforestación que tiene como meta sembrar 6 millones 686 mil árboles en 621 municipios y 1,632 núcleos agrarios del país. pic.twitter.com/LCg6Phw66I — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 5, 2026

La restauración forestal ayuda a conservar el ciclo del agua, recuperar suelos, proteger la biodiversidad y reducir los efectos del cambio climático. También genera oportunidades económicas para comunidades y ejidos, donde se localiza alrededor de 60 por ciento de los ecosistemas forestales del país.

Estas acciones forman parte del Programa Nacional Forestal 2026-2030, que busca fortalecer la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas con participación comunitaria.

Gobierno utilizará drones para dispersar semillas

Entre las novedades de la jornada se encuentra el uso de drones para distribuir semillas peletizadas en zonas de difícil acceso.

Las semillas serán recubiertas con sustrato, tierra y nutrientes para protegerlas durante su caída y facilitar su germinación. Este procedimiento también busca reducir la pérdida provocada por animales o por condiciones adversas del terreno.

En la movilización participarán la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, Agricultura, Defensa, Marina, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y programas como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein el compromiso de los 32 gobernadores y gobernadoras en la Jornada de Reforestación del 9 de agosto. Invita a la ciudadanía a participar. pic.twitter.com/bKi66JsOwS — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 5, 2026

¿Cuál es la meta de reforestación para 2030?

El Gobierno federal estableció el objetivo de plantar y conservar mil 500 millones de árboles y plantas antes de 2030.

Sheinbaum señaló que mediante “Sembrando Vida” se han colocado alrededor de mil 200 millones de árboles frutales y maderables y se ha intervenido cerca de un millón de hectáreas. El programa cuenta con más de 417 mil productores y produce aproximadamente 300 millones de plantas cada año.

Las autoridades destacaron que la jornada del domingo no debe limitarse a colocar árboles. Será necesario garantizar seguimiento, riego, protección y reposición para aumentar la supervivencia de las especies plantadas.

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