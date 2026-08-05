Tiene 96 años y un legado que atraviesa cuatro generaciones: la entrañable historia de Doña Teresa en Tepakán

A sus 96 años de edad, Teresa Aldana Chairez es considerada la habitante de mayor longevidad del municipio de Tepakán, donde es ampliamente reconocida por su trayectoria de vida, su dedicación a la familia y los valores que ha transmitido a lo largo de casi un siglo. Su historia representa parte de la memoria viva de la comunidad, del que ha sido testigo de su crecimiento y transformación.

Doña Teresa nació el 16 de julio de 1930 en el municipio de Homún, Yucatán; sin embargo, fue registrada oficialmente el 31 de ese mismo mes y año. Tiempo después, llegó a Tepakán, donde contrajo matrimonio con Cesáreo López, con quien formó su hogar y construyó una familia que hoy abarca cuatro generaciones.

Es hija de José Aldana Razo y Margarita Chairez Escobar, quienes le inculcaron desde pequeña valores como el respeto, la honestidad, el trabajo y la solidaridad, principios que ha mantenido durante toda su vida y que procuró transmitir a sus hijos y nietos.

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Junto a su esposo formó una familia integrada por sus seis hijos: María Esther, Pastor, Marbella, Margarita, Carlos y Mayte. Con el paso de los años, su descendencia creció hasta sumar 14 nietos y 16 bisnietos, quienes representan el mayor orgullo y la alegría de su vida.

Quienes la conocen la describen como una mujer trabajadora, amable y de gran fortaleza, siempre dispuesta a brindar un consejo o una palabra de aliento. Vecinos y familiares destacan que, además de ser una persona apreciada por la comunidad, ha sido ejemplo de perseverancia y entrega, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de Tepakán.

Con frecuencia, doña Teresa comparte algunos consejos nacidos de su experiencia. “Respeten siempre a sus padres y a los adultos mayores, trabajen con honestidad, valoren a su familia y nunca pierdan la fe. Las cosas buenas llegan con paciencia, esfuerzo y un corazón agradecido”, suele expresar a quienes la visitan.

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Asimismo, aseguró que el secreto para una vida plena consiste en vivir con tranquilidad, conservar buenas amistades, ayudar a quien lo necesite y disfrutar los pequeños momentos que ofrece cada día. Esa filosofía le ha permitido mantenerse cercana a su familia y ganarse el cariño y respeto de la comunidad.

Hoy, a sus 96 años, doña Teresa Aldana Chairez no sólo es la habitante más longeva de Tepakán, sino también un símbolo de experiencia, sabiduría y unidad familiar. Su legado permanece vivo en sus hijos, nietos y bisnietos, así como en los habitantes del municipio, quienes reconocen en ella un ejemplo y una de las figuras más entrañables de la comunidad.