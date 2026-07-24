Cofepris descarta Cyclospora en lechugas de Taylor Farms tras inspección en Guanajuato

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que las muestras de lechuga y agua tomadas en la planta de Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, resultaron negativas a la presencia de Cyclospora cayetanensis.

Los análisis tampoco detectaron coliformes fecales y confirmaron que el agua evaluada se encontraba dentro de los parámetros fisicoquímicos establecidos por las normas mexicanas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La dependencia aclaró que estos resultados corresponden a las muestras levantadas durante la inspección realizada del 18 al 20 de julio. En Estados Unidos, la investigación epidemiológica sobre un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg continúa abierta, por lo que las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y trazabilidad.

¿Qué encontraron los análisis de Cofepris en Taylor Farms?

Durante la visita sanitaria, Cofepris recolectó 10 muestras de lechuga iceberg. Cinco correspondieron a piezas completas localizadas en la planta y otras cinco a producto terminado, picado, lavado y desinfectado.

También fueron tomadas cuatro muestras de agua para practicar análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Las lechugas fueron procesadas mediante pruebas moleculares de PCR en tiempo real en el laboratorio nacional de referencia de Cofepris.

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Según el informe mexicano, ninguna de las muestras analizadas presentó evidencia del parásito Cyclospora cayetanensis. Tampoco se detectaron condiciones sanitarias entre los trabajadores que indicaran la existencia de un brote de enfermedad diarreica.

La inspección contó con la participación de especialistas de la Dirección General de Epidemiología y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

FDA reconoció un resultado falso positivo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó el 19 de julio que una muestra de lechuga atribuida inicialmente a Taylor Farms había dado un resultado falso positivo.

Después de revisar nuevamente el análisis, sus especialistas concluyeron que el resultado no representaba una amplificación real del material genético del parásito. Hasta esa fecha, la FDA no tenía muestras de producto confirmadas como positivas a Cyclospora.

Sin embargo, la autoridad estadounidense precisó posteriormente que el falso positivo no modifica la investigación epidemiológica ni el retiro voluntario de productos. Los datos de rastreo continúan apuntando a lechuga iceberg rallada procedente del centro de México, por lo que recomendó no consumir los lotes incluidos en el retiro.

Taylor Farms presentó controles de inocuidad y trazabilidad

La empresa mostró evidencia sobre controles aplicados en su cadena productiva y sistemas de gestión de inocuidad basados en estándares como HACCP, Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF.

También cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual no ingresó al territorio estadounidense.

Senasica contactó a los productores que abastecen lechuga a la planta para invitarlos a incorporarse a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación.

La Secretaría de Salud indicó que mantendrá la vigilancia sanitaria y la coordinación con autoridades nacionales e internacionales. Los resultados negativos permiten descartar contaminación en las muestras mexicanas analizadas, pero no representan el cierre de la investigación epidemiológica que continúa en Estados Unidos.

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