Elecciones 2027: INE inicia proceso con más de 19 mil cargos en juego; estas son las fechas clave

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con una ceremonia cívica y una sesión extraordinaria del Consejo General.

El arranque estuvo encabezado por la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La ruta electoral concluirá con la jornada del domingo 6 de junio de 2027.

En total estarán en disputa más de 19 mil cargos de elección popular en todo el país, por lo que se perfila como uno de los procesos más amplios por el número de puestos que deberán renovarse.

¿Qué cargos estarán en juego en las elecciones de 2027?

Entre los cargos de mayor relevancia se encuentran 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.

También serán renovadas mil 98 diputaciones locales, 2 mil 204 presidencias municipales, 299 presidencias de comunidad, mil 975 sindicaturas, 14 mil 560 regidurías y 132 juntas municipales.

Noticia Destacada INE inicia Proceso Electoral Federal 2026-2027; se renovarán más de 19 mil cargos en México

Las 17 gubernaturas corresponden a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Para recibir los votos, el INE prevé instalar 176 mil 741 casillas, 6 mil 738 más que en el Proceso Electoral Federal de 2024 y la cifra más alta registrada hasta ahora.

¿Cuáles son las fechas clave del Proceso Electoral 2026-2027?

El calendario comenzó este 10 de septiembre de 2026, fecha que también marca el inicio de la observación electoral y la apertura del registro para visitantes extranjeros.

El 30 de septiembre deberán instalarse los 32 Consejos Locales del INE. Entre octubre y noviembre se recibirán las manifestaciones de intención de candidaturas independientes y el 30 de noviembre quedarán instalados los 300 Consejos Distritales.

Ya en 2027, las precampañas se realizarán del 4 de enero al 12 de febrero, mientras que el registro formal de candidaturas está previsto del 22 de marzo al 3 de abril.

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Sigue #ENVIVO la transmisión de los Honores a la Bandera y la Ceremonia Cívica con la que el #INE da el banderazo de salida a la jornada democrática de nuestro país. 🇲🇽



⏰ Hoy, 10 de… pic.twitter.com/W9drppupYe — @INEMexico (@INEMexico) September 10, 2026

Campañas arrancan el 4 de abril y votación será el 6 de junio

Las campañas electorales tendrán una duración de dos meses: comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio de 2027.

Después llegará el periodo de reflexión o veda electoral, que se desarrollará del 3 al 5 de junio.

La Jornada Electoral será el domingo 6 de junio de 2027.

Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio y el cómputo de circunscripción plurinominal tendrá lugar el 13 de junio.

Finalmente, entre el 1 y el 23 de agosto se realizará la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.

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