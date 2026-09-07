Elecciones 2027 en Yucatán: cuándo inicia el proceso y qué cargos estarán en juego

El proceso electoral rumbo a las elecciones 2027 en Yucatán comenzará formalmente este jueves 10 de septiembre de 2026, con lo que dará inicio la ruta hacia la jornada en la que los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas para elegir distintos cargos de representación política.

El calendario electoral contempla varios meses de actividades previas a la jornada, entre ellas la preparación de la elección, registro de candidaturas, campañas y organización de la votación.

¿Cuándo serán las elecciones 2027 en Yucatán?

De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la jornada electoral de 2027 está programada para el domingo 6 de junio de 2027.

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De esta manera, entre el inicio formal del proceso electoral, previsto para este 10 de septiembre, y el día de la votación transcurrirán aproximadamente nueve meses.

La jornada permitirá a los ciudadanos yucatecos participar en la renovación de cargos federales y locales.

¿Qué cargos se elegirán en Yucatán en 2027?

Para las elecciones de 2027, en Yucatán estarán en disputa 147 cargos, correspondientes a distintos niveles de representación. Los cargos que se elegirán son:

6 diputaciones federales

35 diputaciones locales

106 presidencias municipales

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Con estos comicios se renovará la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que corresponda a Yucatán, el Congreso del Estado y los ayuntamientos de los 106 municipios de la entidad.

¿Cuánto falta para las elecciones de 2027?

Con el inicio del proceso electoral el 10 de septiembre de 2026, comenzará oficialmente la cuenta regresiva hacia la jornada del 6 de junio de 2027.

Durante los siguientes meses se desarrollarán las distintas etapas contempladas en el calendario electoral hasta llegar al día en que los ciudadanos acudirán a las casillas para emitir su voto.

Por ello, para los ciudadanos de Yucatán será importante consultar durante los próximos meses la información oficial sobre candidaturas, campañas, ubicación de casillas y demás actividades relacionadas con las elecciones 2027.