Cuarto Informe de Mara Lezama: presume resultados, pero ciudadanos cuestionan avances en Quintana Roo

Mientras Mara Lezama presume hospitales, carreteras, puentes y nuevas vialidades como parte de una inversión superior a 200 mil millones de pesos, ciudadanos y empresarios cuestionan resultados en seguridad, turismo y bienestar, y señalan que buena parte de las obras corresponde a la Federación.

“Debieron empezar por la capital del Estado. Todo sigue igual o peor, la inseguridad está a todo lo que da y lo que se ha hecho son obras federales, no estatales”, afirmaron Alicia Castillo y Nelia Cabrera.

Un empresario turístico, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias fiscales, señaló: “No ha habido apoyo. El impuesto al hospedaje sigue sin aplicarse a promociones, los fideicomisos desaparecieron. La inseguridad no se ha controlado y varios hoteles han cerrado”.

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Omar García Harfuch informó que entre octubre del 2024 y junio del 2026 fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto y aseguradas 760 armas, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas. También fueron desmantelados un laboratorio clandestino y un área para elaborar metanfetamina.

Ciudadanos cuestionan además un viaje privado atribuido a Lezama en junio del 2024 con 18 familiares para un crucero por el Mediterráneo, cuyo costo estimado fue de 2 millones de pesos, sin contar traslados, comidas y otros gastos.

Aunque el Gobierno estatal incluye entre sus resultados obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y proyectos de vivienda, más de 55 mil acciones habitacionales corresponden a programas federales, al igual que más de 5 mil subsidios por 2 mil 185 millones de pesos.

Desde inseguridad y rezago en servicios básicos, hasta falta de inyección al turismo son las cuentas pendientes de la Gobernadora / POR ESTO!

Chetumal

A cuatro años de asumir el Poder Ejecutivo, Mara Lezama enfrenta en el sur cuestionamientos por seguridad, salud, turismo, economía y obra pública.

Prometió pacificar Chetumal, pero persisten reclamos por inseguridad en Solidaridad, Proterritorio, Barrio Bravo, Jardines, Forjadores y Lagunitas. Chetumal concentra 20 o más llamadas de extorsión diarias, los robos mantienen una tendencia al alza y suman 109 personas desaparecidas. Aunque el fiscal Raciel López Salazar reportó una reducción de 60.4% en homicidios dolosos, la percepción de inseguridad llegó a 73.6%.

De unas 300 claves de medicamentos disponibles sólo se otorgan 70. Centros de Salud carecen de médicos e insumos y el Hospital General enfrenta saturación y falta de especialistas. El Nuevo Hospital General, de mil 600 millones de pesos, es una obra federal.

El aeropuerto solo consiguió una ruta desde Estados Unidos, operada por American Airlines, que desapareció por falta de demanda. No hay nuevos cuartos y los hoteles mantienen ocupaciones menores al 50%.

El Tren Maya, el aeropuerto y el Parque Quintana Roo también son obras federales; este último es cuestionado porque funciona como “sala de fiestas”.

El Gobierno estatal no ha atendido las calles sin pavimentar en la capital / Especial

Las vialidades presentan baches, drenaje pluvial insuficiente, mala iluminación, desfondes y banquetas destruidas. Persisten además problemas en el basurero municipal y el servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

El salario promedio es de 9 mil 210 pesos y al menos 25 empresarios cerraron sus negocios en lo que va del año. Empresarios cuestionan constructoras foráneas y obras inconclusas, mientras para Mahahual y el Barrio Mágico se proyectan 137 millones.

Habitantes de comunidades y Xcalak reclaman falta de proyectos y la ausencia de la Mandataria desde que acudió a pedirles el voto. Lorena Díaz, de Solidaridad, consideró que dejó de responder a sus promesas; Rosalía Montero, de Nicolás Bravo, dijo que el sur no se resuelve con promesas; Alberto Santos, de Xul Ha, señaló el rezago del campo; Juan Solís, de Adolfo López Mateos, pidió combatir la corrupción y atender a los grupos vulnerables, y Pilar del Carmen Acevedo, de Calderitas, dijo que estará atenta al IV Informe de Gobierno.

La falta de medicamentos es uno de los reclamos en Playa del Carmen. / POR ESTO!

Playa del Carmen

La falta de servicios, medicamentos, empleo y obra pública concentra los reclamos de ciudadanos, quienes cuestionan que sus impuestos no se reflejen en mejores servicios.

Rubí Burgos señaló que no hay suficiente inversión estatal ni proyectos privados para generar empleos y que la construcción permanece paralizada. Sobre la falta de medicamentos, afirmó: “Los médicos sólo dan la receta y el paciente tiene que comprarlos, pero no todos tenemos dinero”.

María Guadalupe Salas cuestionó el servicio de agua potable y los apagones que, aseguró, padecen desde hace más de siete años.

Gildardo Sosa consideró que la violencia se agudizó y que las extorsiones afectan a pequeños comercios.

Habitantes cuestionaron la falta de inversión y proyectos privados para realzar la economía de la Región / POR ESTO!

Natalia Méndez resumió la situación: “estábamos mejor cuando estábamos peor”, y cuestionó que “Comemos Tod@s” atienda el problema de fondo en lugar de impulsar empleos.

Martha Elena Morales señaló la falta de mantenimiento de las playas, la caída del turismo y el deterioro de los servicios: “No hay dinero, ni medicinas en los hospitales, la violencia se agudizó, hay escuelas en mal estado, pero con despensas quieren callarnos”.

Juan Cáceres relató que acudió a un Hospital del Bienestar, pero ante la falta de medicamentos tuvo que acudir a una clínica particular, por lo que calificó como un insulto que la Gobernadora afirme que más de 200 mil personas salieron de la pobreza.

Tulum

Ciudadanos cuestionaron los resultados de la administración estatal, principalmente en seguridad y por el impacto de la delincuencia en familias y comercios.

Francia Alcocer pidió valorar los resultados más allá del acto oficial: “El contenido o el fondo creo que es lo más importante y esto es lo que debe importarnos a los quintanarroenses y a los tulumenses”.

Isabel López señaló que la inseguridad y las extorsiones afectan a familias y comercios, mientras Javier Maldonado cuestionó que las encuestas sean el principal parámetro para evaluar a la Gobernadora y sostuvo que la realidad está en las calles y en el sentir de los habitantes.

Francia Alcocer (Riviera Maya), Isabel López (Tulum) y Pilar del Carmen Acevedo (Chetumal) / POR ESTO!

Cozumel

La isla mantiene pendientes en suministro eléctrico y estímulos fiscales, pese a los proyectos de infraestructura anunciados.

Para el 2026 se anunciaron más de 170 millones de pesos para mejoramiento urbano y 33 millones para vialidades turísticas del centro, con más de 13 mil metros cuadrados de concreto hidráulico.

El empresario Gabriel Tamaño cuestionó que la derrama de los cruceros no llegue a las colonias: “La rehabilitación de las zonas turísticas es importante, pero necesitamos que también se atiendan las calles y servicios de las colonias, porque ahí es donde viven y trabajan los cozumeleños”.

La ampliación de la planta de aguas residuales de San Miguelito contempla más de 113 millones de pesos. Berenice Rodríguez consideró tardía la obra: “El daño ya está hecho, el Gobierno actuó tarde y ahora el problema no solamente es ampliar la capacidad actual, sino planearla para el crecimiento que tendrá la isla durante las próximas décadas”.

Desde el 2022 está pendiente un cable submarino de 25 kilómetros y 115 kilovoltios. En agosto del 2025, Mara Lezama reconoció que la primera licitación quedó desierta y anunció ajustes técnicos.

Los apagones continúan. Joel Ojeda, comerciante de la colonia 10 de Abril, reportó pérdidas: “El Gobierno no prioriza atender esta problemática que afecta a comercios y a cientos de familias que tienen que pagar completo su recibo”.

Tampoco llegó la reducción del IVA del 16 al 8% anunciada para el 2025. Una propuesta fue rechazada por el Senado y otra se presentó en julio pasado. Julián Córdova reclamó: “La Gobernadora hizo un compromiso y no ha cumplido”.

Mara tiene pendiente los apagones en la “Isla de las Golondrinas” / POR ESTO!

Isla Mujeres

Durante los últimos 12 meses, el Gobierno de Mara Lezama no destinó recursos a infraestructura pública en Isla Mujeres.

Entre los pendientes está el muro de contención del circuito perimetral, cuyo tramo sur colapsó el 25 de septiembre del 2024 durante el huracán “Helene”, cerca de La Guadalupana.

El malecón Caribe también colapsó el 17 de diciembre del 2025. Aunque el Municipio construyó 60 metros de dique en mayo pasado, Protección Civil señala que aún se requieren otros 100 metros de muro por las cavidades existentes.

Gervasio Cajún acusó a la Gobernadora de priorizar intereses particulares y señaló que, durante la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, surgieron versiones sobre presiones para cambiar el uso de suelo de la aeropista y permitir un inmueble particular.

Habitantes de Francisco May y la zona agrícola reclaman la rehabilitación de 28 kilómetros de carretera desde la vía federal a Mérida. Juan May señaló que los trabajos debieron iniciar en mayo, pero no existe proyecto visible.

Otro vecino recordó: “Otra vez nos prometieron que en mayo iniciarían las obras para terminar en pocas semanas, pero no hubo nada”, y señaló que el camino tiene baches desde hace más de 10 años.

También permanece pendiente el terreno estatal que Mara Lezama ofreció en el 2022 para trasladar la planta generadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo funcionamiento genera hasta 80 decibeles, según vecinos.

Cajún agregó que tampoco se concretó la regularización de La Guadalupana, compromiso que, dijo, la Gobernadora ofreció cumplir durante una audiencia en el 2025.

El campo de la zona maya enfrenta una de las crisis más fuertes / Lusio Kauil

Lázaro Cárdenas

Habitantes reprobaron la administración de Mara Lezama por la falta de obras y atención a las comunidades rurales del sur.

Raymundo Canul señaló que mientras Kantunilkín, Chiquilá y Holbox recibieron obras, El Ideal, Nuevo X-Can, Tintal e Ignacio Zaragoza carecen de infraestructura.

En El Ideal siguen pendientes la avenida principal, un corredor junto a la carretera federal, alumbrado y el centro de salud, cuya construcción continúa inconclusa. También cuestionó que los caminos sacacosechas sean atendidos en otras comunidades y que los apoyos se reduzcan a herramientas para limpiar parques.

Salvador Vargas Rosas, de Valladolid Nuevo, criticó la falta de ampliación de la carretera a Nuevo X-Can, pese a oficios y protestas, así como la ausencia de sistemas de riego y proyectos productivos.

“No todo puede ser turismo; nuestro municipio es campesino y hoy el campo produce lástima”, afirmó.

Daniel Rosel, de Kantunilkín, cuestionó la entrega de láminas y herramientas mediante “La Voz del Pueblo”, mientras siguen pendientes una estación de bomberos, solicitada desde el 2022, y la ampliación de la carretera federal, que incluso ha provocado bloqueos.

También pidió servicios médicos permanentes en lugar de las Caravanas de Salud.

A diario, pobladores de Carrillo Puerto exponen su integridad al circular por caminos en mal estado. / Justino Xiu Chan

Felipe Carrillo Puerto

Habitantes de una veintena de comunidades indígenas de la zona Maya reclaman al Gobierno de Mara Lezama la falta de atención a los caminos Chumpon-Tepich y X-Hazil Sur-Naranjal Poniente.

Agripino Tun Che, presidente del comisariado de Francisco I. Madero, señaló que desde hace años reportan las malas condiciones del tramo Chumpon-Tepich, de 64 kilómetros, que comunica a Chumpon, Chun On, Chun Yah, Francisco I. Madero, San Antonio Nuevo, Kacandzonot, San Hipólito, X-Hazil Norte, Francisco May, San Bartolo y Tac Chivo. La vía presenta baches y maleza, con riesgo para quienes circulan hacia la Riviera Maya.

“No tenemos respuesta del Gobierno del Estado y necesitamos que seamos escuchados para evitar accidentes”, señaló Tun Che.

Teófilo Ku Dzib, presidente del comisariado de Tepich, recordó los accidentes mortales ocurridos en la carretera: “Ya estamos fastidiados de que nos estén ignorando. Es notorio que este tramo está invadido por la maleza y necesita limpieza”.

El camino X-Hazil Sur-Naranjal Poniente también presenta malas condiciones y es utilizado por pasajeros, maestros, personal médico y vehículos de abastecimiento.

Telesforo N., habitante de Naranjal Poniente, señaló que lo recorre desde hace más de una década: “Este camino está en muy malas condiciones y las autoridades no se han preocupado por repararlo, mucho menos por reconstruirlo”.

Habitantes de las comunidades del sur entregaron en el 2022 una solicitud a Mara Lezama, entonces candidata a la Gubernatura, para pedir la reparación de la carretera, pero la obra continúa pendiente.

Alberto Santos (Chetumal), Teófilo Ku Dzib, representante de la comunidad Tepich y Luis Arjona May (José María Morelos) / POR ESTO!

José María Morelos

Productores de José María Morelos cuestionaron la falta de apoyo estatal al campo y que el centro de acopio prometido por Mara Lezama en La Candelaria, hace casi dos años, continúe inconcluso.

Carlos Manuel Cetina Alamilla señaló que productores de limón, sandía y otros cultivos trabajan con recursos propios, mientras los principales apoyos provienen del Gobierno federal.

Luis Arjona May recordó que antes había maquinaria agrícola y combustible para preparar las tierras y señaló que persisten problemas para comercializar limón, sandía y jícama.

Joaquín Inurreta Canul agregó que los caminos sacacosechas construidos durante la actual administración están en malas condiciones y dificultan el traslado de las cosechas.

Los productores también cuestionaron las escasas visitas de la Gobernadora a los ejidos y señalaron que los apoyos anunciados no se han traducido en soluciones para las comunidades.

Natalia Méndez, residente de Playa del Carmen y Agripino Tun, comisariado de Francisco May / POR ESTO!

Deportes

Jóvenes que practican futbol siete, skate y voleibol de playa en Cancún cuestionaron el deterioro de espacios deportivos a cargo del Gobierno estatal, donde la falta de mantenimiento afecta las actividades y favorece actos de vandalismo.

Jessica Chuc, estudiante que acude a la cancha de futbol 5 de Chac Mool y Ruta 5, señaló que el lugar permanece sucio, con basura y poca iluminación, lo que favorece la presencia de personas que ingieren alcohol.

“Yo quisiera que la cancha de futbol esté más cuidada. No la limpian, hay basura por todos lados y por las noches está oscuro, por lo que llegan borrachos que se ponen a tomar y esto hace que tengamos miedo de ir a ver los partidos”, expresó.

Pidió colocar más botes de basura y podar los árboles que cubren parte del alumbrado. La cancha también presenta hoyos y zonas rotas en el pasto sintético, que pueden provocar lesiones.

“Se podría arreglar si tuvieran el deseo de hacerlo, poniendo más caucho en las áreas donde la alfombra ya está rota y cosiéndola, aunque sería una solución temporal”, comentó un usuario, quien además pidió renovar la malla, pintar las paredes e instalar baños.

Graffitis, canchas en mal estado y basura acumulada es lo que encuentran los atletas en la infraestructura deportiva de Benito Juárez. / Rafael García

El sitio también presenta grafitis.

La pista de skate de la Unidad Deportiva “La Concha”, en la Región 100, también presenta deterioro.

“Antes venían muchos jóvenes, pero poco a poco bajó la afluencia debido a lo olvidada que se encuentra la pista. Ya está muy deteriorada y hay partes donde ya no hay cemento, lo que resulta peligroso para las llantas de los patines y las patinetas”, señaló uno de los usuarios.

Otra cancha afectada es la de voleibol de playa de la avenida 20 de Noviembre, cerca del Conalep, en la Región 228, que perdió la malla perimetral y la puerta por un robo.

El espacio ya presentaba falta de uso y mantenimiento y nunca contó con un comité deportivo para su conservación.

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Una reunión propuesta por el titular de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, Jacobo Arzate Hop, con representantes deportivos de Benito Juárez para definir su funcionamiento, no se concretó.

La pérdida de esta infraestructura afecta a entrenadores de selecciones de voleibol de playa, quienes deben concentrarse en la única cancha pública del cruce de Chac Mool y Chichén Itzá, cuyos horarios son insuficientes.

En la Región 235, otro sujeto robó parte de la malla ciclónica de una cancha de futbol siete, mientras una segunda cancha de voleibol de playa, en Santa Fe, permanece sin mantenimiento y con poco uso.