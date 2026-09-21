Arranca campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos en José María Morelos

Para la campaña de reforzamiento de vacunas contra la rabia en perros y gatos, que arrancó este lunes en el municipio, se aplicarán mil 100 dosis de inoculantes, dio a conocer Carlos Martínez Borges, del área de vectores de esta ciudad.

Indicó que en esta cabecera se instalaron hoy, en el arranque de la campaña, 7 módulos en colonias como Santa Lucía, Morelos, Centro, Vicente Guerrero, San Juan, Javier Rojo Gómez y San Antonio Tuk Igualmente, agregó, en la zona rural del municipio se habilitó un módulo en el parque central del poblado de esa localidad para la misma tarea.

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Dio a conocer, mañana martes, se estarán vacunando en un módulo itinerante, mascotas en Dziuché, Kantemó y La Presumida.

El resto de los poblados del municipio, refirió, también se van a vacunar a las mascotas a través de las brigadas qué van a estar visitando esos lugares los días, miércoles, jueves y viernes.

La primera jornada de vacunación en el municipio se llevó a cabo en marzo pasado, en ello se aplicaron 16 mil dosis de antirrábico.