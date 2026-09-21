Marina entrega a Estados Unidos torpedo de prácticas hallado frente a Ensenada

La Secretaría de Marina (Semar) entregó a autoridades de Estados Unidos un torpedo de prácticas que fue localizado a la deriva frente a las costas de Ensenada, Baja California.
El artefacto fue detectado el pasado 15 de septiembre por pescadores que se encontraban en la zona, a unos 42.7 kilómetros al suroeste del puerto de Ensenada. Tras recibir el reporte, personal naval acudió al sitio para asegurar el objeto y trasladarlo a una zona bajo resguardo.
La Marina confirmó posteriormente que se trataba de un dispositivo utilizado exclusivamente para ejercicios de entrenamiento y que no contenía carga explosiva, por lo que no representaba un riesgo para la población.
¿De dónde provenía el torpedo encontrado en Ensenada?
Las investigaciones permitieron establecer que el torpedo había sido utilizado por autoridades navales de Estados Unidos el 2 de septiembre durante un ejercicio de adiestramiento realizado cerca de la isla San Clemente, California.
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La principal hipótesis es que el artefacto se desprendió de la zona de operaciones y fue desplazado por las corrientes marinas hasta aguas cercanas a Baja California.
Una vez confirmado su origen y características, la Semar coordinó la entrega del dispositivo a autoridades estadounidenses.
Torpedo no representaba riesgo para la población
La Secretaría de Marina precisó que el objeto correspondía a un modelo destinado a prácticas navales y no a operaciones de combate.
Este tipo de torpedos se utiliza para ejercicios de adiestramiento y simulación de guerra antisubmarina, sin incorporar una carga explosiva activa.
El hallazgo generó inicialmente atención entre pescadores y habitantes de la zona por la apariencia del artefacto, pero las autoridades descartaron cualquier peligro después de su revisión técnica.
La dependencia concluyó el procedimiento con la devolución del torpedo a Estados Unidos, tras confirmar que su presencia frente a Ensenada se debió, previsiblemente, al movimiento de las corrientes marinas.
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