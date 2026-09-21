Empresario en silla de ruedas enfrenta barreras de accesibilidad en oficinas de la SEOP

En medio del proceso de licitación pública para la rehabilitación de la Plaza del Faro de Mahahual, el constructor chetumaleño Juan Alberto Álvarez Ruiz evidenció la carencia de infraestructura adecuada para personas con discapacidad en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) de Quintana Roo.

El empresario, usuario de silla de ruedas, acudió los días 11 y 18 de septiembre a las juntas de aclaraciones del procedimiento SEOP-LPN-FIBETUC-030/2026, donde se encontró con la misma barrera: las reuniones se realizaron en el segundo piso de un inmueble sin elevador ni otro medio que garantizara su acceso autónomo y seguro.

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En ambas ocasiones, Álvarez Ruiz tuvo que ser cargado por sus acompañantes a través de las escaleras para poder participar en las sesiones, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

Aunque el empresario tomó con humor la primera experiencia, al señalar “nos vemos en la segunda parte, esperemos que con menos escaleras”, la repetición del incidente en la segunda reunión dejó en evidencia la contradicción de que la dependencia encargada de construir infraestructura pública no cuente con condiciones mínimas de accesibilidad en sus propias instalaciones.

Durante la segunda junta, los concursantes recibieron respuestas y planos adicionales solicitados, luego de que la SEOP retrasara la entrega de información técnica. Este desfase obligó a reprogramar la fecha de presentación de propuestas del 17 al 24 de septiembre, reduciendo el tiempo disponible para que las empresas recalcularan volúmenes, actualizaran cotizaciones y reintegraran sus expedientes. El empresario señaló que, más allá de las complicaciones administrativas, lo ocurrido refleja los retos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad y la urgencia de garantizar accesibilidad en todos los edificios gubernamentales.

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Álvarez Ruiz adelantó que buscará un acercamiento con el titular de la SEOP para compartir su experiencia y aportar ideas que permitan mejorar las condiciones de acceso en la infraestructura pública del estado. “Ninguna persona debería enfrentar barreras físicas para ejercer su profesión y participar en un procedimiento público. La inclusión debe estar presente en las oficinas donde se toman las decisiones”, expresó.

El empresario señaló la necesidad de que las políticas de inclusión anunciadas por la administración estatal se traduzcan en acciones concretas que eliminen obstáculos y promuevan la igualdad de oportunidades.