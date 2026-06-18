Anuncian vacunación antirrábica este viernes 19 de junio en Campeche; checa sedes y horarios aquí

La Secretaría de Salud de Campeche instalará este viernes 19 de junio brigadas móviles de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en las colonias Granjas y Siloé del municipio de Campeche, en un horario de 8:30 a 14:30 horas. De manera simultánea, la jornada se extenderá a los municipios de Tenabo, Dzitbalché, Escárcega, Calakmul, Carmen y Candelaria, donde operarán puestos fijos y brigadas móviles para asegurar la cobertura de las mascotas.

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Las autoridades de salud exhortaron a los propietarios a llevar a sus animales con collar y correa, y en el caso de los felinos, dentro de una transportadora. Esta campaña preventiva busca mantener el control de la rabia en el estado, una enfermedad mortal que puede transmitirse a los seres humanos mediante mordeduras o arañazos de ejemplares infectados.

Aunque la entidad ha logrado contener el virus en animales domésticos en el último par de años, el reforzamiento de estas acciones responde a los antecedentes epidemiológicos en la región. El último caso confirmado de rabia en mascotas ocurrió en junio de 2024, detectado en un felino de Ciudad del Carmen; desde esa fecha, las especies domésticas se han mantenido libres del padecimiento.

Activan brigadas móviles para vacunar perros y gatos en Campeche / Especial

Sin embargo, el sector salud y ganadero mantiene bajo estricta vigilancia las zonas rurales. Cabe recordar que en 2024 se confirmaron varios casos de rabia paralítica bovina (derriengue) en el ganado de la región de Atasta, en el municipio de Carmen, mientras que durante 2025 el Colegio de Médicos Veterinarios de Campeche emitió alertas por brotes de esta misma cepa en diversas zonas ganaderas. Aunque en lo que va de 2026 no se han reportado públicamente nuevos contagios confirmados, la vigilancia activa continúa en toda la geografía estatal.

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JGH