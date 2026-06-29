Fuerte movilización policial en Soriana Aviación por intento de robo; sospechoso escapó antes de ser detenido

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró al interior de la tienda Soriana Aviación, luego de que personal de seguridad del establecimiento reportara la presencia de un presunto ladrón que intentaba sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el individuo fue detectado por el personal de vigilancia cuando presuntamente ocultaba mercancía entre sus pertenencias con la intención de salir del establecimiento sin pagar. Al percatarse de que ya había sido descubierto y que los cuerpos de seguridad habían sido alertados, el sospechoso optó por desistir de su acción.

Noticia Destacada Lancheros empeñan sus pertenencias al caer la actividad turística en Playa del Carmen

Según testigos y trabajadores de la tienda, el hombre comenzó a abandonar los productos que presuntamente pretendía llevarse, dejándolos entre distintos pasillos del supermercado para evitar ser sorprendido con la mercancía en su poder.

Posteriormente, aprovechó un momento de distracción y salió rápidamente por uno de los accesos del establecimiento, logrando retirarse antes del arribo de las unidades de la Policía Estatal Preventiva.

Minutos después, los agentes llegaron al sitio y se entrevistaron con el personal de seguridad privada, quienes les informaron que el sospechoso ya había abandonado el lugar y que todos los artículos habían sido recuperados, por lo que no se registró pérdida alguna para la tienda.

Noticia Destacada Cae presunto ladrón tras robo de cartera en IMSS de Ciudad del Carmen

Tras verificar la situación y confirmar que el presunto responsable había escapado antes de su llegada, los oficiales concluyeron su intervención sin que se efectuara alguna detención. El caso quedó documentado para conocimiento de las autoridades y como antecedente en caso de que el individuo sea identificado en futuros incidentes.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal