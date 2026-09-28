Conductora presuntamente arrolla a motociclista en la avenida ChacMool de Cancún y escapa

La mañana de este lunes se registró un accidente en la avenida ChacMool con Francisco I Madero (Ruta 4), lo que dejó a un motociclista lesionado. La presunta responsable se dio a la fuga. El percance ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana en la supermanzana 100, lo que activó a paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Dirección de Tránsito.

Datos recabados con testigos indicaron que la conductora de una camioneta al parecer Chevrolet Trax, color blanco, circulaba sobre la Ruta 4, en dirección al centro de la ciudad pero al cruzar por la ChacMool el semáforo se le puso en rojo.

Mientras que el conductor de la motocicleta, un hombre de alrededor de 50 años, avanzaba sobre ChacMool en dirección a la Ruta 5, al ponerse la luz verde del semáforo avanzó con preferencia de paso.

Tras el impacto, la presunta responsable aceleró para escapar del sitio, mientras que el hombre quedó tirado en la vía pública, por lo que fue atendido por paramédicos que lo trasladaron al Hospital General.

Algunos testigos intentaron darle alcance sin éxito, según la versión de los presentes, la señora llegó al colegio Valladolid y ahí ingresó. Por su parte el elemento del área de Peritos de la Dirección de Tránsito se encargó de tomar conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, la motocicleta fue asegurada como parte del procedimiento.