Desarrollo urbano fuera de control en Xcalalacoco de Playa del Carmen

El anárquico desarrollo urbano por la zona de Xcalacoco de Playa del Carmen ha empezado a crear graves problemas de movilidad, las autoridades municipales solo han autorizado licencias de construcción sin contemplar la infraestructura vial, el reducido acceso es crítico y debe revisarse, comentó el ingeniero Manuel Salvatierra.

Por su parte Miguel Salas, chofer proveedor, comentó que el acceso es muy reducido y complicado, los camiones grandes no pueden circular en la zona, al ser zona turística debería contar con una avenida óptima para una óptima movilidad que ofrezca seguridad para todos.

El acceso es un camino sin infraestructura que no garantiza seguridad de los peatones, no existen banquetas y menos se cuenta con ciclovías para la gente que se desplaza en bicicletas, los peatones caminan a media calle expuestos a ser atropellados, comentó el ciudadano Antonio Hernández.

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Cabe mencionar que de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), no existe una medida única universal para las avenidas de las ciudades, ya que el ancho total se compone de la suma de todos sus elementos espaciales según los reglamentos de desarrollo urbano local y normativas, y señala que cada carril de circulación mide entre 3.25 y 3.50 metros de ancho en zonas urbanas para garantizar la fluidez y seguridad sin incentivar el exceso de velocidad, las banquetas deben medir un mínimo de 2.00 a 2.50 metros libres de obstáculos para asegurar el tránsito peatonal accesible, el camellón o isleta central suele requerir un ancho mínimo de 1.50 a 2.00 metros si funciona como refugio peatonal o área verde divisoria, mientras que la ciclovía un ancho de 1.50 a 2.00 metros por sentido o carril protegido.

En ese contexto, el ingeniero Manuel Salvatierra, opinó que el acceso de Xcalacoco es una vergüenza que siga siendo un camino de rancho, cuando la zona es turística, por lo visto, no se está cumpliendo las disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), cuando el gobierno debe revisar la traza urbana de los predios y determinar las vialidades para una óptima movilidad.

El desarrollo urbano de Playa del Carmen sigue cometiendo los errores que se cometieron en la ciudad de Cancún, el problema es que este tipo de reducidas vialidades provoca caos en la circulación en la medida que aumentan los desarrollos inmobiliarios, explicó.

En tanto que Miguel Salas, chofer proveedor, lamentó que las autoridades municipales sigan dormidos o son cómplices de este desorden, las autoridades no ven el problema sino solo el dinero, sin embargo, los proveedores, turistas que se desplazan en vehículos o camiones que ingresan en esta zona es complicada realizar maniobras, refirió.