Carro de golf cae cinco metros de un acantilado en Isla Mujeres

Un carro de golf terminó entre los acantilados de la zona sur de Isla Mujeres, donde fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito y una grúa para rescatar la unidad. Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente la causa del incidente.

De acuerdo con una de las versiones, el vehículo habría caído aproximadamente cinco metros entre las rocas debido a un descuido al momento de estacionarlo, pues presuntamente quienes ocupaban la unidad no habrían colocado el freno.

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La Dirección de Tránsito dispuso de una grúa para realizar las maniobras de rescate del carro de golf, propiedad de la arrendadora “El Sol”. Las primeras evaluaciones apuntan a que el vehículo sufrió daños menores, aunque el techo quedó completamente destrozado. La unidad será sometida a una revisión mecánica para determinar su estado.

En esa misma zona ya se había registrado el rescate de otro vehículo hace aproximadamente 15 años. En aquella ocasión, sin embargo, se manejó como posible causa un acto de vandalismo.

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El sitio donde ocurrió el incidente se encuentra al final de un camino de terracería de unos 300 metros, que parte de las inmediaciones de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos y antiguamente desembocaba hacia la carretera perimetral, en la zona sur de la isla. El acceso, que funcionaba como una vía de descenso hacia el mar, actualmente se encuentra parcialmente obstruido por una vivienda.