Así se celebran las fiestas patrias en Yucatán: Grito de Independencia, comida, música y tradiciones

Septiembre es uno de los meses con mayor ambiente festivo en Yucatán, pues las calles, plazas y edificios públicos comienzan a llenarse de los colores verde, blanco y rojo con motivo de las fiestas patrias.

Durante estas fechas, las familias yucatecas se reúnen para participar en actividades cívicas, disfrutar de la gastronomía tradicional y celebrar el aniversario de la Independencia de México.

Aunque el Grito de Independencia es uno de los momentos principales de las celebraciones, las fiestas patrias en Yucatán incluyen diversas actividades que se realizan tanto en Mérida como en los municipios del estado.

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El Grito de Independencia, uno de los momentos principales

La noche del 15 de septiembre se realizan las ceremonias del Grito de Independencia en distintos puntos de Yucatán. En Mérida, el acto protocolario reúne a cientos de personas en los alrededores del Palacio de Gobierno, donde se recuerda el inicio de la lucha de Independencia de México.

La ceremonia suele estar acompañada de música, espectáculos y fuegos artificiales, mientras las familias ondean banderas y utilizan prendas o accesorios con los colores de la bandera mexicana.

En los municipios también se llevan a cabo ceremonias similares en los palacios municipales, plazas principales y otros espacios públicos, convirtiéndose en puntos de reunión para habitantes y visitantes.

La comida mexicana también es protagonista

Las fiestas patrias representan una oportunidad para disfrutar algunos de los platillos más tradicionales de la gastronomía mexicana. En los hogares yucatecos es común que las familias preparen una cena especial para reunirse durante la noche del 15 de septiembre.

Aunque cada familia tiene sus propias costumbres, durante estas fechas pueden encontrarse platillos como pozole, tacos, tamales, antojitos mexicanos, tostadas y aguas frescas, además de preparaciones propias de la gastronomía yucateca.

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En mercados, restaurantes y establecimientos de comida también suelen ofrecerse menús especiales con motivo de las fiestas patrias.

Música, bailes y actividades culturales

Las celebraciones en Yucatán no se limitan a la ceremonia cívica. Durante septiembre también pueden organizarse presentaciones musicales, bailes regionales, eventos culturales y actividades familiares.

La música mexicana y las expresiones tradicionales tienen un papel importante en estas jornadas, especialmente en las plazas públicas de los municipios.

En algunos lugares, las actividades comienzan desde horas antes del Grito y continúan después de la ceremonia, creando un ambiente de convivencia entre habitantes de diferentes edades.

Las calles se llenan de los colores de México

Una de las imágenes más comunes durante septiembre es la decoración de calles, viviendas, comercios y edificios públicos con motivos alusivos a la Independencia.

Banderas de México, papel picado, series de luces y adornos en verde, blanco y rojo forman parte de la decoración que puede observarse en distintos puntos de Yucatán.

En Mérida y otros municipios, las principales plazas y espacios públicos suelen adquirir un ambiente festivo conforme se acerca el 15 de septiembre.

El 16 de septiembre se conmemora la Independencia

Las celebraciones continúan el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

En esta jornada suelen realizarse ceremonias cívicas y, dependiendo del municipio, desfiles con la participación de escuelas, corporaciones de seguridad, instituciones y organizaciones locales.

Para muchas familias, el 16 de septiembre también representa un día de convivencia, pues al tratarse de una fecha de descanso oficial, es común aprovechar para reunirse, salir a comer o acudir a alguna de las actividades organizadas en su comunidad.