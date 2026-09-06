¿Tu INE vence este 2026? Estos son los requisitos y módulos para solicitar una nueva en Yucatán

En Yucatán, más de 107 mil credenciales para votar perderán su vigencia durante 2026, por lo que sus titulares deberán realizar el trámite de renovación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para mantener actualizada su identificación oficial.

De acuerdo con la información disponible, serán 107 mil 206 personas en Yucatán las que tendrán que considerar este trámite, ya que una credencial vencida puede dejar de ser válida para diversos procedimientos y para participar en futuros procesos electorales.

Aunque la vigencia de estas credenciales concluye durante 2026, el INE contempla como fecha límite el 25 de enero de 2027 para que quienes se encuentren en esta situación acudan a un módulo y soliciten una nueva credencial.

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¿Cuándo se debe renovar la INE en Yucatán?

Las personas cuya credencial del INE tenga como año de vencimiento 2026 deberán acudir a un módulo del Instituto para realizar la renovación.

El trámite deberá completarse a más tardar el 25 de enero de 2027, por lo que se recomienda no esperar hasta los últimos días y solicitar una cita con anticipación.

Contar con una credencial vigente es importante no solo para poder participar en las elecciones, sino también porque la INE funciona como identificación oficial para realizar diferentes trámites y servicios.

Requisitos para renovar la INE

Para realizar la renovación de la credencial en Yucatán es necesario presentar documentos originales y en buen estado. Entre los requisitos se encuentran:

Acta de nacimiento.

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio.

CURP.

El INE establece características específicas para los documentos que pueden presentarse, por lo que es recomendable verificar previamente que cumplan con los requisitos solicitados.

¿Cómo renovar la credencial del INE en Yucatán?

Para comenzar con la renovación de la credencial del INE, primero es necesario ubicar el módulo más cercano al domicilio y solicitar una cita. El Instituto Nacional Electoral cuenta con una plataforma para consultar las ubicaciones disponibles y programar la atención correspondiente.

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Antes de acudir al módulo, se deben preparar los documentos requeridos en original, procurando que no presenten enmendaduras o tachaduras. Entre la documentación solicitada se encuentra el acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.

Este último debe tener una fecha de expedición no mayor a tres meses. También se recomienda verificar previamente que los documentos cumplan con las características establecidas por el INE.

El día de la cita, la persona deberá acudir al módulo con sus documentos para iniciar formalmente el trámite. El personal del INE llenará una solicitud digital con la información registrada en la documentación presentada, por lo que es importante revisar cuidadosamente los datos antes de concluir el proceso y confirmar que sean correctos.

Finalmente, una vez que la nueva credencial esté lista, será necesario acudir al mismo módulo donde se realizó el trámite para recogerla. Para ello, se debe presentar el comprobante que fue entregado durante la solicitud. Antes de acudir, es posible consultar en línea el estatus de la credencial para confirmar que ya está disponible.