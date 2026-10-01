Conductor termina volcado en la carretera federal 307 por presunta falla de un neumático

Un aparatoso accidente vehicular registrado la tarde de este jueves sobre la carretera federal 307 movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito, luego de que un automovilista perdiera el control de su unidad tras la falla repentina de un neumático.

A pesar de la magnitud del percance y los severos daños materiales con los que resultó el automóvil, el conductor logró salir con vida y únicamente con lesiones menores.

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​Los hechos se registraron aproximadamente a la mitad de la jornada de este jueves 1 de octubre de 2026, en el tramo carretero que conecta a la ciudad de Playa del Carmen con el municipio de Tulum.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, el incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 273 de la mencionada vía federal, una zona de constante flujo vehicular tanto de residentes como de turistas que transitan diariamente por la Riviera Maya.

​El protagonista del percance viajaba a bordo de un automóvil compacto tipo sedán, modelo Changan Alsvin, en color gris.

Testigos e informes preliminares señalan que la unidad circulaba aparentemente a una velocidad moderada y dentro de los límites permitidos; sin embargo, al llegar al punto referido, el estallido repentino de uno de los neumáticos traseros tomó por sorpresa al automovilista. La ponchadura instantánea provocó que el coche perdiera la estabilidad de manera intempestiva, haciendo imposible que el guiador mantuviera el control del volante.

​Derivado de la inercia y la falta de tracción, el coche abandonó su carril y dio varias vueltas de campana sobre la superficie de rodamiento, hasta terminar sobre su propio eje y volcado a un costado de la cinta asfáltica, entre la maleza que delimita la vía.

​Llamadas de auxilio al número de emergencias 911 alertaron a las corporaciones de rescate.

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En cuestión de minutos, paramédicos a bordo de una ambulancia se desplazaron al kilómetro 273 para brindar la asistencia médica correspondiente. Para sorpresa de los testigos y de los propios rescatistas, el conductor logró salir del habitáculo por su propio pie. Tras ser valorado minuciosamente dentro de la unidad médica, se determinó que milagrosamente solo presentaba golpes contusos leves y escoriaciones superficiales, por lo que no requirió traslado de urgencia a un nosocomio.

​Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron al lugar para abanderar la zona, agilizar el tráfico vehicular y realizar el peritaje correspondiente. Minutos más tarde, una grúa realizó maniobras para rescatar el sedán destrozado y trasladarlo al corralón de la ciudad, donde se llevará a cabo el deslinde legal de responsabilidades.