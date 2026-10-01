Conductor pierde el control y se estrella contra señalamiento en el Boulevard Playa del Carmen

Un aparatoso accidente vehicular registrado la tarde de este jueves sobre el Boulevard Playa del Carmen, a la altura de la avenida CTM, movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo considerables daños materiales, con una camioneta declarada en pérdida total, luego de que su conductor perdiera el control antes de subir al paso a nivel.

​Los hechos se desencadenaron cuando una camioneta Volkswagen Tiguan, color gris, circulaba sobre la vía federal en dirección de norte a sur. Al aproximarse a la gaza de incorporación para subir al puente vehicular, el automovilista no logró maniobrar adecuadamente y terminó proyectándose de lleno contra la base de un letrero metálico de señalización vial.

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​El brutal impacto destrozó por completo la parte frontal del vehículo, dejando el motor expuesto y severos daños en la carrocería. Afortunadamente, la activación oportuna del sistema de bolsas de aire evitó que el conductor sufriera lesiones que pusieran en riesgo su vida.

​Minutos después del reporte al número de emergencias 911, paramédicos arribaron al lugar a bordo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Durante la valoración en la zona, los socorristas constataron que el automovilista manejaba bajo los efectos de medicamentos de prescripción médica, los cuales había ingerido horas antes debido a un padecimiento de salud.

Tras ser estabilizado en el sitio, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención integral.

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​Al lugar del percance también acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de limpieza y esparcieron material inerte sobre la carpeta asfáltica debido al abundante derrame de aceite y fluidos del motor, evitando así que otros automovilistas derraparan.

​Por su parte, efectivos de Tránsito Municipal abanderaron el perímetro para controlar el intenso tráfico generado por la reducción de carriles. Finalmente, los agentes ordenaron el remolque del vehículo destrozado al corralón a bordo de una grúa, en espera del deslinde de responsabilidades.