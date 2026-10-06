MOBI suma 100 autobuses híbridos y cuatro nuevas rutas en Cancún

Ayer presentaron en Malecón Tajamar 100 nuevos autobuses híbridos Yutong y anunciaron la incorporación de cuatro rutas al Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), como parte de una nueva etapa de expansión y modernización del transporte público en la ciudad.

Las cuatro rutas se incorporarán de manera escalonada el último trimestre del 2026: Ruta 17, del 19 al 26 de octubre; Villas del Mar 3-KMilómetro cero, del 16 al 23 de noviembre; Villas del Mar 3-Puente Nichupté, del 2 al 9 de noviembre, y La Rehoyada-zona hotelera, el 30 de noviembre.

Los recorridos tendrán una extensión de entre 45 y 75 kilómetros, según el trayecto.

Con esta nueva flota, MOBI pasará de 38 a 138 unidades en Cancún, lo que fortalecerá de manera significativa la capacidad del esquema. Además, se proyecta que la red alcance seis rutas al cierre de diciembre del 2026.

Noticia Destacada ¡Último día de viajes gratis! Estas son las tarifas oficiales de MOBI Cancún y métodos de pago

El titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, explicó que la ampliación permitirá avanzar hacia un modelo integral que articule unidades, trayectos, tarifas, medios de pago, tecnología y supervisión, para ofrecer un servicio público ordenado y confiable. Actualmente, MOBI opera en Cancún las rutas 27 Puente Nichupté y 27 Kilómetro 0. Se prevé ampliar gradualmente la cobertura territorial.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, las cuatro nuevas rutas beneficiarán a una población estimada de 322 mil 821 personas, con cobertura en 118 mil 911 viviendas, 225 escuelas y 9 mil 963 unidades económicas.

Los nuevos trayectos permitirán enlazar distintas colonias con algunos de los principales destinos de la ciudad, entre ellos hospitales del IMSS, planteles educativos, el centro de la ciudad, Puerto Cancún y la zona hotelera.

Se prevé la conexión con las plazas comerciales Las Américas, Kukulkán, La Isla y Caracol, además de puntos de alta afluencia como la Terminal ADO, parque el kilómetro 0, Puente Vehicular Nichupté, Playa Tortugas y Parque Kabah.

En conjunto, las cuatro rutas registran una demanda estimada de 80 mil 188 pasajeros diarios.

La expansión representa 966 empleos directos e indirectos; se estima la integración de 246 operadores, dijo Rafael Hernández Kotasek, titular del Imoveqroo. / Especial

Ahorro en tiempos de traslado

Los estudios proyectan un ahorro aproximado de 19 minutos en los traslados, acompañado de mayor regularidad y mejores frecuencias.

La ampliación del sistema de movilidad busca ofrecer a la población más alternativas para desplazarse y mejores conexiones entre sus lugares de residencia y destinos cotidianos, reducir tiempos de espera y brindar viajes cómodos, seguros, accesibles y confiables.

Los estudios de demanda contabilizan más de 316 mil viajes diarios en la ciudad. A ello se suma que 80 mil trabajadores se trasladan a la zona hotelera y cerca de la mitad utiliza el transporte colectivo.

Los corredores que concentran la mayor demanda son las avenidas Tulum, Kabah y José López Portillo, así como los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulkán. La incorporación de las 100 unidades tiene una inversión de 531 millones 941 mil pesos, bajo un esquema de participación pública y privada.

El Gobierno del Estado aporta el 10 por ciento, equivalente a 53 millones 194 mil 100 pesos, mientras que el 90% restante, por un monto de 478 millones 746 mil 900, corresponde a financiamiento particular.

Los autobuses son unidades híbridas Yutong que combinan tecnología eléctrica y de combustión para optimizar el consumo de energía, reducir emisiones contaminantes y disminuir el ruido durante su funcionamiento.

Los vehículos cuentan con accesibilidad universal, aire acondicionado, cinco cámaras de seguridad, GPS, Wi-Fi, puertos USB, rack para bicicletas, pantallas y validador para los medios de pago MOBI.

Asimismo, estarán equipados con sistemas de monitoreo en tiempo real y conexión con el C5 y el Centro de Control, con el propósito de reforzar la supervisión y seguridad durante la prestación del servicio.

Noticia Destacada Tarjeta MOBI en Cancún: ¿En qué tiendas se puede comprar y cuánto cuesta?

Con las 100 unidades, MOBI llegará a 138 autobuses en Cancún, equivalentes al 23.4 por ciento de la flota de transporte colectivo de la ciudad. Al finalizar el 2026 uno de cada cuatro autobuses públicos formará parte del sistema.

El incremento permitirá mejorar las frecuencias. En la zona hotelera se proyecta reducir el tiempo promedio de espera de siete a cinco minutos, mientras que en el área urbana el objetivo es pasar de 15 a 12.

La operación asociada a las 138 unidades representa 966 empleos directos e indirectos. Para los 100 nuevos vehículos se estima la incorporación de 246 operadores.

Hernández Kotasek señaló que la llegada de las 100 unidades da una nueva escala a la transformación iniciada con las primeras rutas MOBI en Cancún, al ampliar la flota, sumar nuevos corredores y extender progresivamente la cobertura hacia más colonias y destinos cotidianos.

Con esta expansión, Cancún avanza hacia una red de transporte público con mayor capacidad, conectividad, accesibilidad y certeza para las personas usuarias, como parte del proceso de modernización del sistema de movilidad impulsado por el Gobierno de Quintana Roo.