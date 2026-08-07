“Merecemos viajar gratis”: Adultos mayores piden transporte gratuito en todas las rutas tras inicio de credencialización MOBI en Cancún

Adultos mayores recibieron con optimismo el inicio del proceso de credencialización para acceder a descuentos en el transporte público; sin embargo, señalaron que el siguiente paso debe ser lograr la gratuidad del servicio en todas las rutas de la ciudad, debido a que la pensión resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas como medicamentos y traslados médicos.

En un sondeo realizado a cinco adultos mayores, todos calificaron como positiva la entrega de credenciales, aunque coincidieron en que el beneficio debería extenderse a todo el sistema de transporte y no limitarse a una sola ruta.

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Gabriela Hernández, de 72 años, consideró que cualquier apoyo representa una ayuda, pero afirmó que lo ideal sería eliminar el cobro del pasaje para este sector: “Todo descuento ayuda, porque la pensión no alcanza para todo, pero sería mejor que ya no cobraran el pasaje a los adultos mayores”.

José Alcocer, empacador en una tienda departamental, señaló que la mayoría de las personas mayores utilizan el transporte para acudir a consultas médicas o realizar trámites, por lo que pidió que el beneficio llegue a toda la ciudad y no únicamente a zonas específicas.

Elena Gómez, de 75 años, explicó que muchos usuarios deben tomar hasta dos autobuses para llegar al médico, situación que incrementa sus gastos semanales, especialmente porque gran parte de sus ingresos se destina a la compra de medicamentos.

Los módulos fueron instalados en la delegación de Imoveqroo Benito Juárez, Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación, Soriana Híper Nichupté y las sedes del DIF. / Liza Vera

“Es un avance que exista una tarjeta especial, pero después de tantos años trabajando merecemos viajar gratis”, expresó Rafael Gutiérrez, también empacador. Mientras que Carmelita, de 73 años, destacó que lo más importante es que las autoridades comiencen a considerar las

El proceso de credencialización para acceder a la Tarifa Social MOBI en la Ruta 27 Puente Nichupté ya inició en Cancún. El programa busca beneficiar a estudiantes, personas adultas mayores y con discapacidad mediante un sistema de pago electrónico con tarifas preferenciales.

De acuerdo con el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), las personas con discapacidad podrán viajar sin costo, mientras que estudiantes y adultos mayores tendrán acceso a descuentos mediante una tarjeta electrónica. La vigencia será de tres años para adultos mayores y personas con discapacidad, y de un año para estudiantes.

Los módulos para realizar el trámite gratuito fueron instalados en la delegación de Imoveqroo Benito Juárez, el Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), Soriana Híper Nichupté y las sedes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y Municipal.

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Aunque la medida representa un avance en la modernización del transporte público, ciudadanos y organizaciones consideran que aún es insuficiente. Horacio Reyes, presidente de la Federación de Adultos Mayores en Quintana Roo, recordó que desde hace aproximadamente dos décadas han solicitado que el transporte urbano sea completamente gratuito para este sector, una propuesta que hasta ahora no ha sido aprobada.

Mientras el nuevo esquema comienza a operar, los usuarios esperan que la modernización del servicio no solo mejore la movilidad, sino que también amplíe los apoyos para uno de los grupos más vulnerables de la población.