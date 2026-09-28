¡Último día de viajes gratis! Estas son las tarifas oficiales de MOBI Cancún y métodos de pago

Tras varios días de servicio gratuito, la Ruta 27 Puente Nichupté y la Ruta 27 Kilómetro Cero de MOBI en Cancún comenzará a cobrar los traslados en la ciudad, así como fue indicado desde su inicio de operaciones.

Durante este mes de septiembre, los usuarios pudieron aprovechar el uso de las unidades sin pagar, aunque hoy lunes 28 será el último día. Por lo que a partir de mañana 29 de este mismo mes, los usuarios deberán realizar los pagos al momento de subir a los camiones.

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Tarifas del MOBI en Cancún

Rutas urbanas: $15 pesos

Rutas Zona Hotelera: $18 pesos

Personas mayores y estudiantes: $10 pesos

¿Quiénes viajan gratis?

Las personas con discapacidad permanente tienen acceso gratuito permanente al presentar su tarjeta o credencial correspondiente.

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Métodos de pago

Una de las opciones para pagar el transporte es por medio de la tarjeta MOBI, la cual se puede adquirir por $35 pesos en las tiendas Oxxos, 7-Eleven, Abarrotes Dunosusa y GOmart, mismas en donde se pueden recargar.

Igualmente por medio de la app MOBI en donde se genera el e-Ticket y por medio del código QR se realiza el cobro, y como tercera opción, las tarjetas de crédito o débito (pago contactless)

Horarios

Los camiones inician servicio a partir de las 4:55 am y finaliza hasta las 2:00 am con un intervalo de 11 minutos de lunes a domingo.