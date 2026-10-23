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Quintana Roo / Cancún

SEQ informa medidas tras denuncias de presuntas agresiones en la Secundaria 41 de Cancún

La Secretaría de Educación de Quintana Roo informó que recibió la queja de tutoras el 14 de octubre y solicitó rondines de vigilancia en el entorno del plantel.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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Tras las denuncias por presuntas agresiones a alumnas del turno vespertino a la hora de salida, la dependencia dio vista a la Fiscalía Especializada en Adolescentes
Tras las denuncias por presuntas agresiones a alumnas del turno vespertino a la hora de salida, la dependencia dio vista a la Fiscalía Especializada en Adolescentes / POR ESTO!

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó que activó un protocolo de atención tras recibir denuncias por presuntas agresiones contra alumnas de la Escuela Secundaria General No. 41 “Cancún”, hechos que habrían ocurrido a la hora de salida del turno vespertino.

De acuerdo con la dependencia, el pasado 14 de octubre recibió una queja de tutoras que señalaron que sus hijas habían sido agredidas presuntamente por otros alumnos y alumnas del mismo plantel.

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Ante la situación, la SEQ solicitó a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez realizar rondines y mantener vigilancia en los alrededores de la escuela para reforzar la seguridad de los estudiantes.

Asimismo, notificó a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, a la Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para que intervengan dentro de sus respectivas funciones.

La dependencia también informó que estableció medidas para proteger a las alumnas afectadas y ordenó aplicar las disposiciones del Marco de Convivencia Escolar a los estudiantes señalados como presuntos agresores.

Además, anunció que ofrecerá atención especializada y realizará jornadas de capacitación y concientización para prevenir nuevos casos de violencia entre estudiantes.

La información fue difundida luego de la manifestación registrada en la secundaria por este caso. Hasta el momento, la SEQ no precisó cuántas alumnas habrían sido afectadas ni detalló las medidas específicas que se aplicarán a los estudiantes señalados.

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