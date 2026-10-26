Detienen a dos hombres por presunto robo a casa habitación en Villas Otoch Paraíso de Cancún

Unidades de Seguridad Pública implementaron un operativo de reacción inmediata durante la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, el cual culminó con la detención de dos hombres de nacionalidad extranjera tras ser señalados por su presunta responsabilidad en el delito de robo a casa habitación y el despojo de pertenencias a una adulta mayor.

El ilícito quedó al descubierto gracias a una oportuna llamada de alerta generada mediante una denuncia ciudadana, en la cual los vecinos del sector reportaron que dos sujetos desconocidos habían irrumpido violentamente en un inmueble tras forzar y romper la chapa de la puerta principal para ingresar a la propiedad que era habitada por una señora de la tercera edad.

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Tras el reporte emitido al número de emergencias, los elementos de la Policía Municipal se trasladaron con prontitud al lugar de los hechos a bordo de dos patrullas oficiales para tomar conocimiento de la situación y verificar el estatus del inmueble.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron el reporte ciudadano y procedieron al aseguramiento inmediato de los dos presuntos implicados para mantener el orden y evitar cualquier posible agresión, debido a que en el exterior se había congregado un grupo numeroso de colonos inconformes que manifestaban que a los sospechosos se les había sorprendido en posesión de diversos artículos de valor sustraídos a la afectada, entre los cuales sobresalía de manera específica su tarjeta del programa social del Bienestar.

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Para evitar mayores complicaciones y garantizar que el proceso legal siguiera su curso conforme a los protocolos establecidos, ambos sujetos, señalados presuntamente como de origen cubano, fueron abordados en las unidades policiales bajo estrictas medidas de vigilancia y trasladados de inmediato.

Finalmente, los detenidos quedaron a entera disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia ministerial que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica, esclarecer a fondo los hechos y deslindar responsabilidades legales por el robo cometido en agravio de la ciudadana.