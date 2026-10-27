Modalidad 40 del IMSS no desaparece: Zoé Robledo aclara nuevas restricciones y qué pasará con las pensiones

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aclaró que la Modalidad 40 no desaparecerá y que las personas que ya reciben una pensión o están inscritas en este esquema conservarán sus derechos, pese a las nuevas medidas temporales anunciadas por el organismo.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que las modificaciones buscan evitar prácticas irregulares relacionadas con el incremento artificial de pensiones.

Robledo precisó que las restricciones tendrán una vigencia inicial de seis meses, periodo durante el cual el Seguro Social analizará sus resultados antes de determinar posibles ajustes.

¿Qué pasará con la Modalidad 40 del IMSS y quiénes tendrán restricciones?

El titular del IMSS explicó que la Modalidad 40, conocida legalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que las personas que terminan una relación laboral continúen cotizando para su retiro.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a quienes soliciten una inscripción o reingreso al programa, mientras que las personas que actualmente cotizan conservarán las condiciones y periodos previamente contratados.

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Robledo detalló que las nuevas incorporaciones deberán realizarse exclusivamente mediante procedimientos digitales.

Además, el salario de inscripción estará sujeto a un límite vinculado con el último salario percibido por el trabajador, más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a las medidas explicadas por el funcionario.

IMSS garantiza pensiones de quienes ya utilizaron la Modalidad 40

Zoé Robledo aseguró que las personas que ya se pensionaron mediante este mecanismo no sufrirán modificaciones en el monto de sus prestaciones.

También indicó que los trabajadores inscritos actualmente conservarán sus semanas de cotización y los periodos contratados.

"La Modalidad 40 no desaparece, esta sigue en la ley", afirmó.

El funcionario insistió en que las restricciones no buscan eliminar el derecho a continuar cotizando, sino impedir que se utilice el sistema para obtener incrementos mediante operaciones irregulares.

¿Por qué el IMSS modificó las reglas de la Modalidad 40?

El director del Seguro Social explicó que las medidas surgieron después de detectar esquemas de financiamiento ofrecidos por gestores, despachos y empresas que prometían incrementar considerablemente las pensiones.

Según Robledo, algunas financieras otorgaban créditos para cubrir cuotas de cotización, mientras que determinados intermediarios recurrían a registros laborales simulados mediante empresas inexistentes.

El funcionario afirmó que se identificaron casos en los que las pensiones aumentaban más de mil por ciento respecto al último salario registrado.

También informó que el IMSS ha presentado 115 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en este esquema.

¿Las restricciones de la Modalidad 40 serán permanentes?

Robledo Aburto aclaró que las disposiciones tienen carácter temporal y que el plazo de seis meses permitirá estudiar su impacto financiero y operativo.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre, establece restricciones para las nuevas incorporaciones, incluidos límites salariales y la eliminación de nuevas altas retroactivas.

Una vez concluido el análisis, el Consejo Técnico del IMSS podrá evaluar nuevas propuestas y determinar los ajustes que correspondan conforme al marco legal.

IMSS recomienda distinguir la Modalidad 40 del régimen para trabajadores independientes

Robledo recordó que las personas que continúan trabajando por cuenta propia pueden incorporarse al esquema de Personas Trabajadoras Independientes para cotizar conforme a sus ingresos reales.

Finalmente, reiteró que las pensiones ya otorgadas no tendrán modificaciones por estas medidas y quienes actualmente cotizan conservarán las condiciones contratadas hasta que termine su periodo vigente.

En cambio, quienes deseen inscribirse por primera vez o reincorporarse deberán sujetarse a las nuevas disposiciones mientras permanezcan vigentes.

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