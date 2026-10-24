Día de Muertos 2026: cuándo poner la ofrenda y qué se coloca del 27 de octubre al 2 de noviembre

Las ofrendas de Día de Muertos comienzan a instalarse desde el 27 de octubre en muchos hogares de México, aunque las fechas centrales de la conmemoración son el 1 y 2 de noviembre.

No existe un calendario único que se aplique de la misma forma en todo el país. Las prácticas cambian según la región, las tradiciones familiares y las costumbres comunitarias.

Sin embargo, en distintas partes de México se ha extendido una secuencia que distribuye los homenajes entre mascotas, personas fallecidas en circunstancias trágicas, infancias y adultos.

¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos?

El 27 de octubre suele dedicarse a las mascotas fallecidas. En estos altares pueden colocarse fotografías, agua, croquetas, premios, juguetes, flores y otros objetos vinculados con el animal de compañía.

El 28 de octubre, algunas tradiciones recuerdan a quienes murieron de manera repentina, violenta o accidental.

Para el 29 y 30 de octubre existen diferentes interpretaciones. Algunas comunidades recuerdan a personas fallecidas por causas relacionadas con el agua, mientras que otras dedican estos días a las ánimas olvidadas o a quienes no tienen familiares que coloquen una ofrenda.

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¿Qué se recuerda el 31 de octubre y 1 de noviembre?

El 31 de octubre funciona para muchas familias como jornada de preparación del altar principal.

En algunas tradiciones también se relaciona con bebés que no nacieron o murieron sin recibir el bautismo.

El 1 de noviembre, coincidente con el Día de Todos los Santos en la tradición católica, suele dedicarse a los niños fallecidos, conocidos en diversas comunidades como “angelitos”.

Sus altares pueden incluir dulces, juguetes, frutas, chocolate, pan, agua, veladoras y fotografías.

¿A quién se dedica la ofrenda del 2 de noviembre?

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, está asociado principalmente con el recuerdo de los adultos fallecidos.

Las familias suelen colocar alimentos y bebidas que eran del gusto de la persona, además de pan de muerto, frutas, mole, tamales, flores de cempasúchil, veladoras, copal y papel picado.

También pueden agregarse café, atole, cerveza, tequila u otros elementos relacionados con las costumbres de cada hogar.

¿Qué elementos lleva una ofrenda de Día de Muertos?

Entre los componentes habituales se encuentran la fotografía de la persona fallecida, agua, sal, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos, pan de muerto, papel picado, copal y calaveritas de azúcar.

En algunos hogares también se forman caminos de pétalos desde la entrada hasta el altar, como una forma simbólica de señalar el recorrido hacia la ofrenda.

Las celebraciones pueden extenderse más allá del 2 de noviembre, dependiendo de las prácticas familiares y comunitarias.

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