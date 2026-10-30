Janal Pixán en Calderitas: Ofrecerán transporte gratuito de la ruta Chetumal

El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, confirmó que se brindará transporte gratuito en la ruta Chetumal-Calderitas durante los días de celebración del Janal Pixán en esa comunidad conurbada.

Por igual, destacó que, durante esos tres días, que serán mañana, el domingo y lunes, el transporte urbano del Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI) extenderá su horario de servicio, aunque alternado con la ruta a la Feria de la Frontera Sur (Expofer).

Noticia Destacada ¡Atención! Cerrarán parte de la avenida José López Portillo por el Hanal Pixán: ¿a qué hora inicia y hasta cuándo?

Esta medida, según explicó, a fin de brindar mayores opciones de traslado a las personas que acudan a disfrutar del Paseo de las Ánimas, los altares, las catrinas, la gastronomía, las artesanías y las diversas actividades culturales programadas para Calderitas.

La intención es facilitar, con el transporte público, el desplazamiento de las familias entre Chetumal y Calderitas y contribuyendo a una movilidad más accesible y ordenada durante la celebración de una de nuestras tradiciones más representativas, indicó.

Hernández Kotasek especificó que el transporte tiene un horario normal de seis de la mañana a diez de la noche, pero que, durante el evento del Janal Pixán podrá extenderse hasta las 11:30 de la noche, dependiendo de la demanda de usuarios.

Dejó en claro que habrá alternancia con la ruta Expofer, toda vez que, ésta última, se mantendrá, viernes y sábado, hasta que finalicen los conciertos populares.

Otro dato que puntualizó es que, en la ruta Chetumal-Calderitas, se agregaría una cantidad similar de unidades a las cuatro que brindan el servicio de manera regular.

Noticia Destacada Sefotur busca atraer turistas hacia los municipios de Yucatán con las celebraciones de Janal Pixan

Conminó a los ciudadanos a que participen en la conmemoración del Janal Pixán en Calderitas, pues representa la una oportunidad para honrar la memoria de quienes permanecen en nuestros corazones, compartir en familia y transmitir a las nuevas generaciones la riqueza de la herencia cultural maya.

Puntualizó que estas actividades permiten a las familias de Chetumal disfrutar de una celebración que reúne tradición, identidad y orgullo por nuestras raíces.