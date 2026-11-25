Ciudadanos prefieren acudir a consultorios de farmacias, pagar una consulta médica de 85 pesos y comprar medicamentos, antes que esperar largas horas para recibir atención en alguna clínica u hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o centro de salud.

“Solo cuando es una emergencia tengo que ir al Seguro; si no, me ahorro las horas de espera”, afirmaron Máximo y Ángel. En tanto, el dependiente de una farmacia aseguró que reciben tanto a habitantes de Cancún como a turistas. Los primeros acuden por enfermedades virales, mientras que los segundos buscan atención por problemas estomacales.

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La doctora Alejandra García, especialista en un hospital del IMSS, aseguró que la población prefiere acudir a estos establecimientos cuando presenta padecimientos virales. “Como son cuadros de gripe, no van al hospital porque tampoco les dan incapacidad y no hay un tratamiento específico, solo sintomático”, indicó.

Jorge, encargado de una farmacia con consultorio en la avenida Tulum, detalló que los medicamentos más recetados y vendidos son antigripales y productos para aliviar dolor de cabeza, fiebre, malestar corporal y otros síntomas de origen viral.

A nivel nacional, la proporción de personas que recurrieron a estos establecimientos pasó de 16.6% en 2020 a 22% en 2025 / Rodolfo Flores

En el Directorio de Establecimientos de Salud aparecen 164 consultorios de farmacia en Benito Juárez, clasificados oficialmente como Consultorios Adyacentes a Farmacia, privados y de primer nivel.

Quintana Roo fue la entidad con mayor incremento de nuevos establecimientos de salud por habitante hasta el 2023, con 15 por cada mil personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), entre quienes buscaron atención por algún problema médico, el 19.9 por ciento acudió a consultorios adyacentes a farmacias, el 22.2% a instalaciones ubicadas en domicilios particulares y el 5.5 a hospitales privados.

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La Encuesta Intercensal 2025 reportó que la proporción de habitantes que recurrieron a consultorios de farmacia pasó de 16.6 por ciento en el 2020 a 22% durante el 2025. A nivel nacional se estiman alrededor de 18 mil consultorios adyacentes a farmacias, donde se brindan cerca de 10 millones de consultas mensuales.

Por su parte, Deloitte estima que cinco de cada 10 atenciones de primer nivel en México se realizan en estos establecimientos.

Entre las personas sin seguridad social que solicitaron atención médica, únicamente el 37.5 por ciento recibió servicios en unidades de la Secretaría de Salud, mientras que el 24.9% acudió a un consultorio de farmacia.