Un lesionado y daños materiales de gran consideración dejó como saldo la imprudencia de un conductor, quien presuntamente se dormitó al volante y terminó estrellándose contra un árbol de flamboyán, el cual dejó muchos gajos en la carretera estatal Nunkiní Calkiní, donde llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes atendieron al conductor, que fue trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar para su valoración médica especializada.

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Los hechos ocurrieron en la carretera estatal Nunkiní Calkiní, a la salida de la población, donde transitaba esta persona, quien al dormitarse bajó de la cinta asfáltica y terminó chocando contra un árbol de flamboyán que ya estaba seco, por lo que todos los gajos cayeron sobre la cinta asfáltica, obstruyendo un carril de esta carretera. Ante lo ocurrido, algunos campesinos se detuvieron y comenzaron a limpiar la vialidad y auxiliar al lesionado, quien se había quedado en el interior de su unidad, por lo que marcaron a los números de emergencia para alertar a las autoridades.

Una grúa retiró el Volkswagen Vento y lo llevó al corralón municipal.

Tras el reporte, enseguida arribaron elementos de seguridad pública destacamentados en la junta municipal de Nunkiní, quienes al llegar se percataron de los hechos y dieron parte a los cuerpos de emergencia, acudiendo los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes atendieron al conductor lesionado, quien incluso se estaba tallando la cabeza del fuerte golpe que se llevó tras el impacto, por lo que fue trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

Más tarde, los elementos policíacos solicitaron la presencia de una grúa local para que fuera rescatado el vehículo de la línea Volkswagen Vento color beige con placas de circulación YYL-897-G, el cual fue trasladado al corralón de seguridad pública municipal para el deslinde de responsabilidades, toda vez que el vehículo se quedó solo después de que fue trasladado su operador al hospital IMSS para su atención médica.

JGH