Derechohabientes denuncian retrasos y falta de insumos en Ginecopediatría del IMSS de Cancún

Derechohabientes del Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 7 denunciaron retrasos en la atención médica, inconformidades por el trato recibido y falta de algunos insumos, situaciones que, de acuerdo con sus testimonios, afectan principalmente a mujeres embarazadas, pacientes en recuperación posparto y menores que acuden a consulta.

Durante un recorrido realizado por POR ESTO! en la unidad médica ubicada sobre la avenida José López Portillo, familiares de pacientes señalaron dificultades para recibir atención, tiempos prolongados de espera y la necesidad de adquirir por cuenta propia algunos materiales que requieren durante los tratamientos.

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Victoria, quien aseguró tener aproximadamente mes y medio de embarazo, acudió al área de Urgencias luego de presentar dolor abdominal y espasmos, situación que la llevó a suspender sus actividades laborales para buscar atención médica.

Relató que fue ingresada al área de Triage y posteriormente valorada por personal médico; sin embargo, señaló que durante la consulta recibió comentarios que consideró inadecuados respecto a su embarazo.

De acuerdo con su testimonio, cuenta con estudios particulares que confirman su estado de gestación, aunque en la unidad médica le solicitaron esperar resultados complementarios antes de determinar su ingreso para recibir atención especializada.

Una de las quejosas refirió que recibió comentarios poco empáticos sobre su gestación / Erick Romero

“Hasta que no me entreguen un estudio de sangre hecho en mi matriz en la tarde no me podrán admitir en el hospital. Me traen de aquí para acá mientras yo tengo mucho dolor. No puede ser que en un hospital de especialidad de maternidad nos traten así. Temo por mi salud y la de mi bebé”, expresó.

Victoria permaneció en espera junto con sus familiares mientras aguardaba la entrega de los estudios solicitados y una determinación médica sobre su atención.

En las áreas de espera de Urgencias y consulta externa, derechohabientes permanecían acompañados por familiares mientras aguardaban ser atendidos. Entre ellos se encontraba Carmela, madre de un menor de dos años, quien acudió a la unidad debido a que su hijo presentaba vómito constante y un padecimiento que, según relató, requería valoración médica.

La mujer señaló que permanecía en espera desde la mañana y que, durante ese periodo, la respuesta que recibió fue que debía continuar aguardando, debido a que el médico se encontraba ocupado.

Usuarios dijeron enfrentar dificultades para acceder a consultas y estudios médicos / Erick Romero

“Ya estamos desesperados y la atención nos urge. Mi niño está muy mal, tiene una fuerte infección y no para de vomitar. Estamos desde la mañana y solo escuchamos que el doctor está ocupado”, manifestó.

Además de los retrasos en la atención, familiares de pacientes señalaron dificultades para contar con algunos medicamentos y materiales durante la estancia hospitalaria.

Una mujer, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva debido a que su hija tuvo una cesárea recientemente, explicó que la recién nacida presentó buen estado de salud; sin embargo, expresó preocupación por la recuperación de la madre ante la necesidad de contar con determinados insumos.

La familiar aseguró que tuvo que acudir a una farmacia para adquirir algunos productos que necesitaban durante la recuperación.

“Tuve que ir a una farmacia particular ya que en el hospital no tenían ni paracetamol, también tuve que comprar gasas, pañales y gasté más de 400 pesos. Mi nietecita nació bien, pesó más de tres kilos, pero ahora me preocupa mi hija, porque el parto fue por cesárea. Quiero sacarlas lo más rápido posible del hospital”, comentó.

Otras derechohabientes señalaron que también han enfrentado dificultades para acceder a consultas y estudios médicos, además de mencionar retrasos en algunas citas programadas y posibles faltantes de materiales necesarios para el seguimiento de los embarazos.

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Algunas mujeres indicaron que durante sus procesos de atención han tenido que esperar periodos prolongados para recibir valoración médica, mientras familiares expresaron preocupación por las condiciones en las que se brinda el servicio, principalmente cuando se trata de pacientes embarazadas y recién nacidos.

Se buscó la postura del IMSS respecto a las inconformidades expresadas por los derechohabientes, pero la institución no emitió una respuesta oficial; además, el personal de seguridad de la unidad médica solicitó al equipo periodístico retirarse de las instalaciones, mientras familiares y pacientes permanecían en las áreas de espera.

Las familias consultadas reconocieron la importancia de contar con una unidad especializada para mujeres y menores; sin embargo, pidieron mejorar las condiciones de atención para garantizar un servicio adecuado a los derechohabientes.