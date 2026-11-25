De frente se estrellaron dos camionetas en el poblado de Samulá, luego de que uno de los conductores se durmió al volante, y terminaron por bloquear el paso hacia la capital campechana y dejar daños materiales por más de 200 mil pesos.

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El percance ocurrió alrededor de las diez de la mañana, cuando el conductor de la unidad motriz familiar Toyota Raize gris transitaba sobre la calle 12 de Samulá hacia el entronque de las avenidas Agustín Melgar con José López Portillo de la capital campechana.

Al pasar entre las intersecciones de las calles Nueve y Siete, al dormitarse e invadir el carril de circulación de sentido contrario, el guiador de la Raize acabó por estrellarse contra la camioneta de carga de modelo antiguo Nissan Estaquitas blanca.

La camioneta terminó estrellándose contra una Nissan Estaquitas. / Alejandro Pech

Como consecuencia, ambos vehículos quedaron desechos del frente, la Estaquitas descuadrada de la defensa delantera, salpicaderas y cofre del motor, mientras a la Raize se le despedazaron los faros delanteros con la parrilla y se arrugaron las láminas de las salpicaderas y capirote.

Debido a la magnitud del accidente, agentes de la Policía Estatal acordonaron el área y desviaron el tránsito vehicular hacia calles de la colonia Kanisté.

Paramédicos del Sistema de Atención Médico de Urgencias (SAMU) llegaron y valoraron a los tripulantes de ambas camionetas, al no ser necesario trasladarlos al hospital.

Los involucrados llegaron al acuerdo del pago de daños por medio de grúa.

JGH