México quedó fuera, por el momento, de la nueva propuesta de aranceles anunciada por Estados Unidos este miércoles 25 de noviembre de 2026, que contempla medidas comerciales contra 14 socios, entre ellos China, Japón y la Unión Europea.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó los resultados de una investigación de ocho meses sobre prácticas comerciales que, según Washington, generan un exceso de capacidad manufacturera y afectan a la industria estadounidense.

Sin embargo, los casos de México y Noruega permanecen bajo revisión, por lo que todavía no se descarta la posibilidad de que enfrenten medidas adicionales.

¿Por qué México quedó fuera de los nuevos aranceles de Estados Unidos?

La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, incluyó inicialmente a 16 economías.

De acuerdo con la USTR, algunas políticas industriales y subsidios permiten producir mercancías por encima de la demanda, lo que considera perjudicial para el comercio de Estados Unidos.

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Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado si presentarán posteriormente una propuesta arancelaria específica para México.

¿Qué países enfrentarían los nuevos aranceles de Trump?

Entre las tasas propuestas por Washington destaca un gravamen adicional de 20% para China, mientras que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán enfrentarían tasas de 15%.

Para Malasia se contempla un arancel de 19%.

Las medidas todavía deberán pasar por un periodo de comentarios públicos y una audiencia antes de su posible aplicación.

For decades, foreign governments have used a combination of industrial subsidies, wage suppression, export targeting plans, non-market economy inputs, and other market-distorting policies to boost domestic production untethered from market demand. President Trump is proposing targeted tariffs to correct this problem and ensure a level playing for American workers. — United States Trade Representative (@USTradeRep) November 25, 2026

Los nuevos aranceles podrían entrar en vigor en enero de 2027, aunque la fecha definitiva dependerá del procedimiento comercial estadounidense.

La exclusión temporal de México corresponde únicamente a esta propuesta y no implica la eliminación de otros aranceles aplicables al comercio bilateral.

IO