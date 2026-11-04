ISSSTE avanza en la construcción de hospitales en Quintana Roo: Cancún registra 25% y Chetumal 62%

La falta de médicos, la reprogramación de consultas y la saturación de los servicios son algunas de las dificultades que enfrentan los derechohabientes del ISSSTE en Cancún. Ante esta demanda, el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, informó durante la presentación de la estrategia federal «12 acciones en 120 días» que el Hospital General de Chetumal registra 62% de avance y se prevé concluirlo en ese plazo, mientras que la ampliación de la unidad médica de Cancún alcanza 25%.

Evangelina Hernández y Gabriel Caamal, derechohabientes de la clínica de Cancún, expusieron las dificultades que enfrentan para recibir atención médica, particularmente por la disponibilidad de doctores y la reprogramación de consultas cuando los especialistas no se encuentran disponibles.

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"El inconveniente que yo veo es que hay pocos doctores y cuando te toca tu cita, uno va ese día y te dicen: "El doctor está en cirugía y tenemos que reagendar su cita de nuevo", y otra vez esperar a que te den la cita, sin contar con la certeza de atención", expresaron.

También señalaron que la unidad registra una elevada demanda de pacientes y que su capacidad de atención está rebasada, además de que hacen falta médicos y medicamentos. La ampliación de las instalaciones representa una oportunidad para incrementar los espacios hospitalarios y mejorar los servicios que reciben los afiliados.

El proyecto de Cancún contempla transformar la actual Clínica Hospital en un Hospital General, con un incremento de 20 a 90 camas, mediante la incorporación de 70 espacios hospitalarios adicionales. La obra registra actualmente 25% de avance y forma parte de los proyectos considerados por el organismo para ampliar la infraestructura médica en Quintana Roo.

El proyecto en Benito Juárez contempla áreas de hemodiálisis y quimioterapia, además de servicios de diagnóstico / Rodolfo Flores

La nueva infraestructura también contará con servicios especializados de hemodiálisis, quimioterapia y diagnóstico, con el propósito de ampliar la atención médica y evitar que los derechohabientes tengan que trasladarse a otras ciudades para recibir determinados tratamientos.

En Chetumal, el ISSSTE reportó 62% de avance en la construcción del Hospital General, por lo que resta 38% de los trabajos para completar el proyecto dentro del plazo de 120 días anunciado por las autoridades federales. Esta obra forma parte de las acciones contempladas para incrementar la capacidad hospitalaria y acercar servicios médicos a la población afiliada en el sur del estado.

En Quintana Roo, el instituto atiende a más de 200 mil derechohabientes, de acuerdo con cifras difundidas por el propio organismo en 2024 y 2025. Esta población requiere servicios de consulta general y especializada, estudios clínicos, tratamientos y atención hospitalaria.

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Supervisión de obras hospitalarias

El pasado 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa realizaron un recorrido de supervisión por diferentes proyectos hospitalarios de Chetumal, como parte del seguimiento a las obras de infraestructura médica en la entidad.

La estrategia federal «12 acciones en 120 días» también contempla la contratación de 2 mil 462 trabajadores de la salud a nivel nacional, como parte de las medidas para ampliar la capacidad de atención y fortalecer los servicios médicos del ISSSTE.

Durante la presentación, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, también informó sobre los avances registrados durante los primeros siete días de la estrategia, que incluye acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria y reducir el rezago en consultas y cirugías, además de responder a las necesidades del personal médico y de los derechohabientes.