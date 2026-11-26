Pese a una inversión reportada de 929.3 millones de pesos en pavimentación y más de mil millones en obra pública durante el 2026, avenidas como la Leona Vicario continúan presentando baches profundos que quedaron al descubierto tras las lluvias del martes.

Las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones del pasado martes, derivadas del Frente Frío 8, volvieron a evidenciar las deficiencias: vialidades recién repavimentadas con agua estancada, registros obstruidos, pozos de absorción que no cumplen su función y colonias enteras que se anegan cada temporada. La avenida Lak’in, entre Leona Vicario y Ruta 5, es uno de los ejemplos más claros. Horas después de que cesó la lluvia, permanecía encharcada, con lodo y hoyancos profundos ocultos bajo el agua.

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Automovilistas, usuarios del transporte público y motociclistas tenían que realizar maniobras para evitar caer en los agujeros. Ante el peligro, los vecinos colocaron trozos de llantas para advertir sobre la profundidad de los hundimientos.

También la colonia Donceles 28, una de las zonas más bajas de Cancún, volvió a quedar bajo el agua. Sus habitantes manifestaron estar hartos de esta situación y de que las autoridades municipales no ofrezcan una solución definitiva.

María Cruz, residente del andador Mariano Matamoros, comentó que lleva años viviendo en ese asentamiento y que con cada precipitación ocurre lo mismo: las calles quedan anegadas y, si las autoridades no utilizan bombas de achique, pueden pasar varios días antes de que descienda el nivel del agua.

Aunque el Ayuntamiento reportó la consolidación de 274 pozos de absorción entre 2024 y 2026, vecinos y automovilistas señalan que las inundaciones se repiten cada temporada de lluvias por deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura pluvial / Rodolfo Flores

Asimismo, Manuel García, quien señaló que por fortuna vive en un tercer nivel de esa colonia, comentó que durante precipitaciones como las del martes el agua alcanza más de 50 centímetros de altura, ocasionando afectaciones a los habitantes.

En Paseos del Mar, sobre la avenida Obsidiana, el nivel del agua aumentó y varias coladeras se levantaron, lo que representó un riesgo para quienes transitaban por el lugar. Mientras que en Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, el líquido llegó casi hasta el nivel de las banquetas.

También se registraron anegaciones en Paseos del Mar, la Región 201 y las avenidas Chac Mool, Bonampak, Kabah, Tulum y Talleres, así como en la zona hotelera, donde el Bulevar Kukulcán quedó parcialmente inundado.

En Cancún, el sistema de drenaje pluvial funciona mediante pozos de absorción y no con una red de tuberías. Cuando estas estructuras están obstruidas por lodo, basura y arena, dejan de cumplir su cometido.

Si las rejillas y los registros están hundidos o bloqueados, el líquido carece de una salida adecuada. Esa es una de las situaciones que se repiten con cada precipitación: se pavimentan las calles y se renivelan los registros, pero no se garantiza el funcionamiento de la infraestructura pluvial antes del inicio de la temporada de lluvias.

El propio Ayuntamiento reportó que entre el 2024 y el 2026 se consolidaron 274 pozos de absorción, además de realizar trabajos de reperforación.

Sin embargo, en asentamientos como Donceles 28, Villas del Mar, Villas Otoch Paraíso y Paseos del Mar, los habitantes aseguran que el problema persiste: con cada aguacero se inundan las calles, llegan las bombas para extraer el agua, desciende el nivel y, cuando vuelve a llover, se repite la misma situación.

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En la avenida 135, por ejemplo, la obra registra un avance de entre 80 y 90 por ciento, con concreto de 23 centímetros de espesor y renivelación de registros. En la avenida Nazareth se destinaron más de 34 millones de pesos, para la construcción de ocho pozos de absorción y 18 canales de drenaje pluvial.

Por otra parte, en la avenida Kabah se rehabilitaron 13 mil metros cuadrados y 10 pozos de absorción. Sin embargo, durante las precipitaciones del martes, las avenidas 135, Kabah y Nazareth también figuraron entre las vialidades afectadas.

Vecinos y conductores coinciden en que el problema de Cancún no es la falta de pavimentación, sino de planeación. Consideran necesario desazolvar la infraestructura antes de las lluvias y no después, además de garantizar que cada proyecto de repavimentación incluya pozos de absorción limpios, rejillas funcionales y un sistema pluvial capaz de desalojar el agua de manera eficiente.