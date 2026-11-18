Las lluvias registradas durante este miércoles 18 de noviembre provocaron inundaciones en distintas calles y avenidas de Cancún, donde ciudadanos reportaron acumulación de agua en las avenidas Suyaxchén, Yaxchilán y Chichén Itzá, situación que dificultó el tránsito vehicular y el paso de peatones.

En algunos puntos, el nivel del agua alcanzó una altura considerable, al grado de cubrir las piernas de algunos transeúntes que intentaban cruzar las vialidades. Ante esta situación, varias personas tuvieron que quitarse los zapatos y subirse los pantalones para poder caminar entre las zonas inundadas.

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Las afectaciones también coincidieron con la hora de salida de los estudiantes, por lo que las inundaciones complicaron el desplazamiento de alumnos y padres de familia, además de generar dificultades para los automovilistas que circulaban por estas avenidas.

A estas afectaciones se sumó el reporte de posibles descargas eléctricas en una calle inundada de la zona de Los Limoneros, en el fraccionamiento Villas del Mar, frente a la primaria José López Gil.

Ante el riesgo señalado por los vecinos, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y acordonaron la vialidad para evitar el paso de peatones y vehículos mientras se atendía la situación.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para Benito Juárez, se esperaba cielo parcialmente nublado a nublado, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Las temperaturas máximas oscilarían entre los 32 y 34 grados Celsius, mientras que para la mañana del jueves se pronosticaban mínimas de 23 a 25 grados, con una sensación térmica de hasta 37 grados.

Conductores tomaron precauciones al circular / Liza Vera

Asimismo, se previeron vientos del noreste y este de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, por lo que las condiciones de lluvia podrían mantenerse durante las próximas horas.

Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, disminuir la velocidad en zonas inundadas y evitar cruzar vialidades donde el nivel del agua represente un riesgo.