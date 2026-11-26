Trabajadores del Hospital General Dr. Agustín O’Horán mantuvieron cerrados ambos sentidos del Periférico Sur de Mérida durante alrededor de dos días. El bloqueo, instalado al mediodía del pasado martes 24 a la altura del kilómetro 7, seguía hasta el cierre de edición después de que una reunión con el Gobierno de Yucatán terminara sin un nuevo acuerdo.

La protesta comenzó con alrededor de 100 empleados, entre ellos personal de enfermería e intendencia. Parte del grupo pasó la noche en la vialidad. El cierre complicó la circulación en los puentes de las calles 50 y 86 Sur, mientras la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) ajustó temporalmente cinco rutas del Va y Ven, entre ellas la que conecta la calle 60 y el penal con el hospital.

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El principal reclamo es el pago de la prestación de uniformes de 2025 y 2026. Los manifestantes rechazaron la entrega de prendas por área y el apoyo extraordinario de 600 pesos anunciado por los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sostienen que les corresponden ocho mil pesos por trabajador y atribuyen ese compromiso al convenio de incorporación a IMSS-Bienestar.

Según el cálculo de los inconformes, el pago a 6 mil 481 empleados del sector sumaría 51 millones 848 mil pesos. El convenio de coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación establece la transferencia de personal y el respeto de sus derechos laborales. La versión pública consultada carece de una cláusula que fije ese monto para uniformes.

Discrepan sobre la minuta

Los Servicios de Salud sostienen que el 23 de noviembre firmaron una minuta con la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Vicente López Cardeña, secretario general de esa sección, afirmó que la propuesta fue rechazada por el personal y que aún faltan firmas para dar por concluido el acuerdo.

El subsecretario de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, se reunió con alrededor de 60 manifestantes. La administración estatal pidió reabrir el Periférico y reiteró que mantendría las mesas de diálogo. Los trabajadores continuaron en la vialidad tras el encuentro.

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López Cardeña comentó a POR ESTO! que los trabajadores rechazaron la primera propuesta hecha por la Secretaría de Salud del estado respecto al pago que solicitan. Ellos buscan el pago de ocho mil pesos que corresponde a los uniformes. Ante la negativa, los representantes sindicales continúan en diálogo con el Gobierno estatal para encontrar un punto de acuerdo y que se levante la manifestación.

Según el calendario difundido por los SSY, la ministración de uniformes de 2026 comenzaría el 1 de diciembre y el apoyo de 600 pesos se depositaría el día 11. La dependencia ofreció entregar también las prendas pendientes de 2025, sin precisar una fecha. Como medida temporal, anunció alrededor de 300 lugares de estacionamiento en el Hospital Materno Infantil mientras se amplía el del O’Horán.

Escasez de insumos

El personal también denunció escasez de medicamentos y material médico para atender a los pacientes. Desde septiembre se habían reportado carencias de medicinas y falta de médicos en el complejo, inaugurado en mayo.

Respecto a los señalamientos de un descuido de sus funciones por parte del personal de salud, los manifestantes indicaron que la protesta no ha interferido con las funciones del hospital. Para no afectar a las personas, quienes participan se turnan con compañeros que se mantienen dentro de las instalaciones, cubriendo guardias y garantizando que quienes acuden a recibir sus servicios puedan ser atendidos con normalidad.

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Destitución

Durante la jornada de ayer, el ritmo convulso en el sector salud se extendió al Centro de Salud Mérida, donde trabajadores bloquearon el cruce de la calle 50 por 67. El objetivo de la protesta fue lograr la destitución del director Mario David Cuevas Tzuc por presunto acoso laboral.

Al sitio se presentaron representantes de la SSY, quienes dialogaron con el personal e hicieron oficial la destitución. Esa misma mañana se presentó a Nehemías Canul Pech como nuevo director del Centro de Salud.