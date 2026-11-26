La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un acto de injerencia la decisión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de habilitar canales para denunciar a funcionarios y personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó el anuncio realizado por Terry Cole, director de la agencia estadounidense, y sostuvo que las autoridades de ese país deberían concentrar sus investigaciones en las redes criminales que operan dentro de su territorio.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el Gobierno de Estados Unidos?", expresó.

Sheinbaum cuestiona a la DEA por investigación sobre tráfico de fentanilo

La presidenta retomó una investigación de la agencia Associated Press (AP), que documentó que agentes de la DEA permitieron que al menos 1.4 millones de pastillas de fentanilo no fueran incautadas durante una operación desarrollada entre agosto de 2024 y abril de 2025.

Sheinbaum comparó estos hechos con el operativo conocido como Rápido y Furioso y cuestionó las estrategias de la agencia estadounidense contra el narcotráfico.

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La DEA, por su parte, ha defendido la legalidad de sus actuaciones y señalado que sus decisiones estuvieron coordinadas con fiscales estadounidenses.

¿Qué pidió Sheinbaum a Estados Unidos sobre el narcotráfico?

La mandataria pidió a Washington reforzar las investigaciones sobre la distribución de drogas, el lavado de dinero y los posibles vínculos de corrupción con organizaciones criminales dentro de Estados Unidos.

También defendió los operativos realizados por las autoridades mexicanas contra el narcotráfico, entre ellos el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, aseguramientos de fentanilo y detenciones de presuntos delincuentes.

Asimismo, recordó que México ha trasladado a 94 personas requeridas por autoridades estadounidenses como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que México cuenta con instituciones facultadas para investigar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Finalmente, reiteró que la cooperación entre ambos países debe desarrollarse con respeto a la soberanía y las atribuciones de las autoridades mexicanas.

IO