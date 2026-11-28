En las personas de la cabecera municipal existe una vieja práctica, que es la de tirar basura a la orilla del camino vecinal José María, Morelos-La Esperanza, por ello, parceleros y agricultores qué transitan ahí diariamente, consideraron se deben aplicar sanciones a esas personas que tienen esa costumbre para ya lo dejen de hacer.

Marcelino Piña y Uc, Eulogio Escamilla y Manuel Tun, indicaron que cuando la gente dice que va tirar sus desperdicios y desechos al basurero, lo que en realidad haces es que sale de la zona urbana y avienta a la orilla del camino todas las bolsas de basura.

El detalle, señalaron, es que por ese tipo de práctica hoy las orillas del camino que va al basurero existen más de una decenas de puntos con desechos.

Y, dijeron, hay quienes llegan al basurero, peto no entran ahí a dejar las bolsas de desechos que llevan a tirar, sino que las avientan frente a ese lugar, justo a la orilla del camino, observaron.