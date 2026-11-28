La edición navideña del evento Puenteando Navideño, que se realizaría en el Puente Nichupté, fue reprogramada debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, informaron los organizadores a través de sus redes sociales.

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Mediante un aviso, señalaron que la decisión busca que las familias puedan disfrutar de las actividades en condiciones adecuadas y con seguridad. Sin embargo, no dieron a conocer una nueva fecha para la realización del encuentro.

El evento estaba contemplado para realizarse en el Puente Nichupté.

Los organizadores pidieron a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales, donde próximamente anunciarán cuándo se llevará a cabo la edición navideña.

También agradecieron la comprensión de la ciudadanía y reiteraron la invitación a participar en esta actividad, que busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y diversión en el entorno del Puente Nichupté.

JGH