Campesinos de la localidad de Tabasquito ya casi no trabajan la quema de carbón porque ese producto lo compran muy barato, a cinco y seis pesos el kilo, dieron a conocer.

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Los productores indicaron que un precio justo al que se debería comprar el producto sería de unos 10 pesos el kilo, para que la actividad les deje ingresos para el sustento de sus familias.

Comentaron que hoy solamente unas cinco personas se dedican a esa actividad, cuando durante la pandemia de COVID-19 mucha gente se dedicaba a ella.

Tabasquito se encuentra en la zona de Sabán, y de acuerdo con el censo de población del 2020 tiene hoy 303 habitantes.

JGH