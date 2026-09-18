Camioneta vuelca en la carretera federal 307 entre Cancún y Puerto Morelos; conductor sale ileso

Una aparatosa volcadura se registró la tarde de este viernes sobre la carretera federal 307, específicamente en el tramo comprendido entre Cancún y Puerto Morelos, luego de que el conductor de una camioneta particular de color gris perdiera el control del volante al circular a exceso de velocidad y sin tomar en cuenta las condiciones de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la unidad avanzaba a una velocidad mayor a la permitida. Al no considerar el estado del asfalto ni la fluidez vehicular del sector, el guiador provocó que el automotor saliera de su trayectoria habitual, montándose de manera violenta sobre el camellón central que divide los carriles de circulación.

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Tras impactarse contra la vegetación y los árboles ubicados en la zona divisoria, la camioneta dio varias volcaduras hasta quedar recostada sobre su toldo, obstaculizando parcialmente el paso vehicular y generando alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona en ese momento.

A pesar de lo aparatoso del percance y de los cuantiosos daños materiales con los que resultó la unidad, el operador y único ocupante de la camioneta logró salir por sus propios medios, resultando milagrosamente ileso, por lo que no requirió traslado a un hospital.

Minutos después del reporte al número de emergencias, al lugar de los hechos arribaron paramédicos y elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la división caminos, quienes procedieron al abanderamiento preventivo del carril afectado para evitar un segundo percance o un atropellamiento ante la alta afluencia vehicular.

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Derivado de las maniobras de auxilio y de las complejas labores para rescatar y enderezar la camioneta siniestrada, la circulación vehicular se vio severamente afectada. Se registró un intenso tráfico con dirección de subida hacia Playa del Carmen y Puerto Morelos, el cual se prolongó por aproximadamente dos horas, provocando largas filas de automóviles varados.

Posteriormente, una grúa de servicio pesado llegó al sitio para realizar las maniobras de arrastre y remolcar el vehículo hacia el corralón oficial, mientras que las autoridades viales dialogaron con el conductor para deslindar responsabilidades y cumplir con los trámites correspondientes.