Jubilados de Pemex y CFE encabezan protesta frente al Palacio de Gobierno en Mérida

Un grupo de aproximadamente 60 jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió este viernes al Palacio de Gobierno, en el centro de Mérida, como protesta por los posibles cambios legales que pondrían en riesgo el monto de sus pensiones.

Noticia Destacada Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Mérida de unen al paro nacional

Los extrabajadores realizaron una manifestación pacífica, donde expusieron su inconformidad y exigieron que se respeten las jubilaciones que obtuvieron después de cumplir sus años de servicio.

Durante la jornada, algunos de sus representantes ingresaron al Palacio de Gobierno para entregar una nueva solicitud de audiencia con las autoridades.

Noticia Destacada Protección Civil supervisa juegos mecánicos y capacita a restaurantes para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Insistieron en la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades para exponer las posibles consecuencias de la aplicación retroactiva de reformas a la legislación sobre pensiones.