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Yucatán / Mérida

Jubilados de Pemex y CFE encabezan protesta frente al Palacio de Gobierno en Mérida

Cerca de 60 jubilados de la CFE y Pemex continúan con sus protestas por el cambio en el pago de sus pensiones.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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Se manifiestan 60 jubilados de Pemex y CFE frente al Palacio de Gobierno en Mérida
Se manifiestan 60 jubilados de Pemex y CFE frente al Palacio de Gobierno en Mérida / Por Esto!

Un grupo de aproximadamente 60 jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió este viernes al Palacio de Gobierno, en el centro de Mérida, como protesta por los posibles cambios legales que pondrían en riesgo el monto de sus pensiones.

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Los extrabajadores realizaron una manifestación pacífica, donde expusieron su inconformidad y exigieron que se respeten las jubilaciones que obtuvieron después de cumplir sus años de servicio.

Durante la jornada, algunos de sus representantes ingresaron al Palacio de Gobierno para entregar una nueva solicitud de audiencia con las autoridades.

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Insistieron en la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades para exponer las posibles consecuencias de la aplicación retroactiva de reformas a la legislación sobre pensiones.

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